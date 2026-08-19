Jugadores vuelven a criticar a Rockstar Games; por esto se enojaron previo al lanzamiento del GTA VI

Estamos a unos meses para que se realice el lanzamiento más esperado del año y uno de los más importantes de todos los tiempos. El GTA VI está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual las críticas y comentarios respecto a este videojuego están prácticamente a la orden del día.

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Y es que, mientras algunos gamers esperan con ansias la llegada de este videojuego, otros seguidores han criticado la nueva estrategia de marketing de Rockstar Games, quien es la encargada de lanzar el GTA VI en noviembre de este año. ¿Cuál es el problema ahora?

¿Por qué los seguidores del GTA VI están criticando a Rockstar Games?

El estudio en turno apostó por una estrategia de marketing realmente llamativa, misma que involucra el próximo avance extendido del GTA VI a través de un primer estreno mediante la plataforma Netflix, una de las más importantes que existen en México y el mundo.

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Se sabe que el adelanto llegará horas después al sitio oficial de Rockstar Games, por lo que su lanzamiento principal será en Netflix. Esta situación, en consecuencia, ha generado cierto malestar entre la comunidad gamer, la cual esperaba disfrutar de este en primera plana bajo el esquema de YouTube.

Algunos usuarios aprovecharon las redes sociales para criticar la estrategia, pues consideran injusto tener que pagar una suscripción de esta plataforma para no esperar horas a que el adelanto llegue a YouTube. Sin embargo, otros aseguraron que puede ser una movida interesante que se puede repetir con otros juegos en un futuro.

¿Cuándo sale el GTA VI y cuál será su costo?

Estamos a prácticamente a tres meses para la llegada del Grand Theft Auto VI, mismo que será lanzado a nivel mundial el 19 de noviembre para la Xbox Series X|S y la PlayStation 5. La edición estándar tendrá un costo de 79.99 dólares, mientras que la versión ultimate costará 99.99 dólares.