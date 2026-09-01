Estos son los 5 futbolistas más RÁPIDOS del EA Sports FC 27

Estamos a poco menos de un mes para que se lleve a cabo uno de los lanzamientos más esperados en el mundo de los videojuegos, al menos, en este año. El EA Sports FC 27 está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual aquí conocerás a los jugadores más rápidos de este juego.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Como sabes, la velocidad es un sello que ha caracterizado al EA Sports FC en sus últimas ediciones. Por tal motivo, para la versión 27, misma que se espera sea una de las mejores de todos los tiempos, era de esperarse que un puñado de futbolistas destacaran precisamente en este rubro.

¿Qué jugadores son los más rápidos del EA Sports FC 27?

Tal y como se esperaba, es el futbolista francés Kylian Mbappé quien destaca en este rubro al tener una media de 96 puntos en velocidad. El jugador del Real Madrid es, de hecho, el elemento más poderoso del EA Sports FC 27 al contar con un promedio de 91 unidades.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

🚨 Mbappe In Game In EA FC 27 🇫🇷 pic.twitter.com/kBRNZa7or3 — FGZ ⚽️🎮 (@FGZNews) July 21, 2026

En el segundo lugar de los jugadores más rápidos del EA Sports FC 27 aparece Karim Adeyemi, reciente fichaje del FC Barcelona quien destaca por tener 95 puntos en este rubro. El tercer puesto es para Oliver Burke, jugador del Unión Berlín de Alemania que también tiene 95 puntos de velocidad.

Se podría pensar que elementos como Vinícius Jr o Adama Traoré estaría en el top 5 de los más veloces en el EA Sports FC 27; sin embargo, la realidad es totalmente otra. Sirlord Conteh, quien juega en el Heidenheim de la segunda división de Alemania, aparece con 95 puntos, mismos que el brasileño Gabriel Silva del Braga.

¿Quién es el mejor jugador mexicano del EA Sports FC 27?

Si bien México no destaca dentro de los más veloces de este EA Sports FC 27, vale decir que sí tiene en Julián Quiñones a uno de los mejores elementos del videojuego. El elemento de la primera división de Arabia Saudita presenta una media de 84 puntos, convirtiéndose en el mejor de la Selección Nacional.