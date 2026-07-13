Solo un equipo repite: ellos son los 7 jugadores más valiosos del Apertura 2026

Cada vez falta menos para el inicio del Apertura 2026 y los distintos equipos de la Liga BBVA MX ya se han reforzado de gran manera para afrontar el segundo semestre del año. Chivas consiguió ser destacado como el equipo más valioso de toda Concacaf, pero el ranking de los jugadores más caros del futbol mexicano cuenta con la presencia de varios clubes y solo uno de ellos repite.

Es cierto que el Guadalajara tiene al futbolista más valioso de la Liga BBVA MX, siendo Armando “Hormiga” González el líder del ranking con un precio de 15 millones de euros. Sin embargo, es Cruz Azul el único club del balompié nacional que repite jugadores en los primeros siete lugares del listado con la presencia de Erik Lira y el argentino José Paradela.

|Crédito: Instagram @hormiga_glez

El mediocampista de la Selección Mexicana se ubica por detrás de González con un precio de 12 millones de euros. Mientras que, por otro lado, el podio lo completa Alejandro Zendejas del Club América. El extremo mexicoamericano cuenta con una carta tasada en 10 millones de euros. ¿Quiénes son los futbolistas restantes que completan el ranking?

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Los 7 jugadores más valiosos del Apertura 2026

Armando González (Chivas): 15 millones de euros. Erik Lira (Cruz Azul): 12 millones de euros. Alejandro Zendejas (América): 10 millones de euros. Gilberto Mora (Tijuana): 10 millones de euros. Marcel Ruiz (Toluca): 10 millones de euros. Juan Brunetta (Tigres): 9 millones de euros. José Paradela (Cruz Azul): 9 millones de euros.

|MEXSPORT

Cabe resaltar que Chivas cuenta con el equipo más valioso de todo el torneo, según las cifras que comparte el sitio especializado Transfermarkt. La plantilla de Gabriel Milito está tasada en 107 millones de euros. Lo sigue de cerca el América con un equipo valuado en 101 millones de euros, mientras que Toluca completa el podio con un plantel valorado en 91 millones de euros.

Cuándo cierra el mercado de fichajes de verano de la Liga BBVA MX

El mercado de fichajes de verano de la Liga BBVA MX cerrará el viernes 11 de septiembre de 2026. Hasta esa fecha, los 18 clubes podrán registrar nuevas incorporaciones para disputar el Torneo Apertura 2026. De esta manera, los equipos tendrán casi dos meses desde el inicio del campeonato para completar sus plantillas, negociar salidas y sumar refuerzos, incluso cuando ya se hayan disputado varias jornadas del certamen.

Por este motivo, el ranking tanto de jugadores como de plantillas del futbol mexicano podrían sufrir cambios durante los próximos meses, de acuerdo a los movimientos que realicen los distintos equipos del Apertura 2026.