Los jugadores mexicanos que podrían ir a Qatar 2022 en la lista de 26

La FIFA hizo oficial que todas las Selecciones clasificadas al Mundial, a partir de Qatar 2022, podrán convocar hasta 26 futbolistas y no 23 como se hacía anteriormente. Eso le abre la puerta a más jugadores que buscan un lugar con la Selección Mexicana.

Algunos nombres parecen estar definidos en la lista que dará Gerardo Martino rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, ante la convocatoria que hubo para los partidos de la CONCACAF Nations League, parece ser que habrá otros jugadores que buscarán tener un lugar.

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La convocatoria final de Gerardo Martino

En la era de Gerardo Martino como técnico de la Selección Mexicana, hay tres jugadores que han gozado de la mayoría de minutos y podríamos decir que son ellos los que tendrían un lugar seguro en Qatar 2022, aunque nada es seguro.

Se trata de Guillermo Ochoa, quien se ha convertido en el portero titular del 'Tata' y que acumula más de 2 mil 600 minutos con él, Edson Álvarez, quien suma más de 3 mil minutos y Jesús 'Tecatito' Corona, quien tiene ya más de 30 partidos disputados con el argentino en el banquillo. Aunado a ellos, hay jugadores que podríamos decir que tienen ventaja para recibir la convocatoria mundialista pero acá te hablaremos de los que aún pueden pelear por un lugar.

|MEXSPORT

Marcelo Flores

El jugador del Arsenal es el deseo de la afición azteca. Luego de los destellos que ha tenido con el conjunto londinense y tras haber decidido representar a México, por encima de Canadá, peleará por un lugar en la lista de 26 futbolistas.

'Chicharito' Hernández

Luego de las reuniones que han tenido Gerardo Martino y el 'Chicharito' Hernández, el delantero del Galaxy podria pelear por un lugar entre los 26 convocados y jugar el que podría ser su último Mundial.

Carlos Acevedo

El futuro de la portería en México, no tiene un lugar seguro en el Mundial. Por las últimas convocatorias, parece ser que Gerardo Martino le ha dado preferencia a Rodolfo Cota. Sin embargo, el ampliar la lista podría abrirle la puerta a Carlos Acevedo.

Fernando Beltrán

El mediocampista de Chivas parece que ha dado pasos hacia adelante en su convocatoria a Qatar 2022. Sin embargo, tener la posibilidad de llevar a tres jugadores más a la justa mundialista, le abriría aún más la posibilidad.

Santiago Giménez

El delantero de Gerardo Martino, fue en su momento Rogelio Funes Mori. El 'Mellizo' parece tener primera fila para asistir a la Copa del Mundo pero ante la ausencia de gol en el combinado azteca y el "empuje" que ha tenido Santiago Giménez, podría colarse a la lista final de la Copa del Mundo, ya con 26 convocados.

Diego Lainez

Las características de ataque que tiene Diego Lainez, parecen ser del agrado de Gerardo Martino y aunque dependerá de la actividad que tenga en su club, el 'Factor' podría pelear aún más por un lugar en el Mundial, ah'ra que se ampliará la convocatoria.

Orbelín Pineda

El 'Maguito' fue uno de los líderes de la Selección Mexicana en la CONCACAF Nations League y por eso, a esperas del club en el que continúe su carrera, podria subirse al barco mundialista de Qatar 2022.

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