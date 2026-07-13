Jugó el Mundial 2026 y hoy su equipo de Argentina lo ofreció al Club América
Desde Argentina aseguran que este crack de 14 millones fue ofrecido al América
El Club América se reforzó con un ex Pumas y sigue buscando nuevos refuerzos para el Apertura 2026. Con Guillermo Almada como el entrenador que lidera el proyecto, hay varios nombres que suenan como posibles incorporaciones. Ahora desde Argentina aseguran que fue ofrecido a las Águilas un futbolista que jugó la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Mientras que América competirá por un título oficial antes del comienzo del Apertura 2026, el conjunto de Almada podría tener un nuevo refuerzo que llegaría desde Argentina. Pues desde River Plate se habría ofrecido a Kevin Castaño a las Águilas. El futbolista colombiano no será tenido en cuenta por Eduardo “Chacho” Coudet y busca jugar en México.
Con pasado en Cruz Azul, ahora podría llegar al América
Aunque jugó solo 6 meses en Cruz Azul, Castaño ya conoce lo que es jugar en la Liga BBVA MX. Ahora podría jugar en el América si consideran que es un refuerzo que vale la pena. Se cree que River aceptaría menos dinero que los 14 millones de dólares que invirtió en él para su llegada.
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Castaño jugó el Mundial con Colombia y su carrera incluye Águilas Doradas (Colombia), Cruz Azul, Krasnodar (Rusia) y River Plate (Argentina). Ahora podría volver a México pero con la playera azulcrema.
Los números de Kevin Castaño en River Plate
De acuerdo a la información de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Kevin Castaño en River Plate han sido los siguientes:
- Temporadas jugadas: una y media
- Partidos jugados: 45
- Encuentros como titular: 37
- Goles convertidos: 0
- Asistencias aportadas: 2
- Tarjetas recibidas: 13 amarillas y una roja
- Dinero invertido en su fichaje: 14 millones de dólares
Así le fue a Kevin Castaño en el Mundial 2026
Kevin Castaño formó parte de la plantilla de Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y disputó algunos minutos, aunque generalmente fue suplente y no ingresó al campo de juego. Este fue su rendimiento con Colombia en el torneo:
- Vs. Uzbekistán: jugó 8 minutos
- Vs. RD Congo: no ingresó
- Vs. Portugal: ingresó 14 minutos
- Vs. Ghana: no ingresó
- Vs. Suiza: no ingresó.