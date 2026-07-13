Jugó el Mundial 2026 y hoy su equipo de Argentina lo ofreció al Club América

El Club América se reforzó con un ex Pumas y sigue buscando nuevos refuerzos para el Apertura 2026. Con Guillermo Almada como el entrenador que lidera el proyecto, hay varios nombres que suenan como posibles incorporaciones. Ahora desde Argentina aseguran que fue ofrecido a las Águilas un futbolista que jugó la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Mientras que América competirá por un título oficial antes del comienzo del Apertura 2026, el conjunto de Almada podría tener un nuevo refuerzo que llegaría desde Argentina. Pues desde River Plate se habría ofrecido a Kevin Castaño a las Águilas. El futbolista colombiano no será tenido en cuenta por Eduardo “Chacho” Coudet y busca jugar en México.

|X: América

Con pasado en Cruz Azul, ahora podría llegar al América

Aunque jugó solo 6 meses en Cruz Azul, Castaño ya conoce lo que es jugar en la Liga BBVA MX. Ahora podría jugar en el América si consideran que es un refuerzo que vale la pena. Se cree que River aceptaría menos dinero que los 14 millones de dólares que invirtió en él para su llegada.

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Castaño jugó el Mundial con Colombia y su carrera incluye Águilas Doradas (Colombia), Cruz Azul, Krasnodar (Rusia) y River Plate (Argentina). Ahora podría volver a México pero con la playera azulcrema.

Kevin Castaño, ex Cruz Azul, viene de quedar eliminado con River Plate.|X: @RiverPlate

Los números de Kevin Castaño en River Plate

De acuerdo a la información de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Kevin Castaño en River Plate han sido los siguientes:

Temporadas jugadas: una y media

Partidos jugados: 45

Encuentros como titular: 37

Goles convertidos: 0

Asistencias aportadas: 2

Tarjetas recibidas: 13 amarillas y una roja

Dinero invertido en su fichaje: 14 millones de dólares

Así le fue a Kevin Castaño en el Mundial 2026

Kevin Castaño formó parte de la plantilla de Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y disputó algunos minutos, aunque generalmente fue suplente y no ingresó al campo de juego. Este fue su rendimiento con Colombia en el torneo: