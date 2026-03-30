¡Malas noticias! Se atrasa recuperación de jugador mexicano en Europa: ¿Se pierde Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Julián Araujo. el lateral derecho del Celtic FC, estará fuera de las canchas por al menos ocho semanas debido a una grave lesión, una noticia que prácticamente le cierra las puertas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana.

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¿Cuándo se lesionó Julián Araujo?

La fatídica lesión tuvo lugar durante los intensos Cuartos de Final de la Copa de Escocia, en el emblemático clásico ante el Rangers. Aquel 8 de marzo, Araujo dio una exhibición de resistencia física disputando los 120 minutos de un partido que llevó al límite a ambos planteles. Sin embargo, ese esfuerzo extremo pasó factura: el cuerpo médico del Bournemouth, equipo que es dueño de la carta del jugador, confirmó hoy que el mexicano sufrió una distensión del cuádriceps de grado severo.

Aunque inicialmente se esperaba que fuera una molestia menor, los estudios de imagen realizados tras la persistencia del dolor revelaron un daño que requiere un periodo de recuperación de dos meses. Esto significa que el exjugador del Barcelona y Las Palmas no volvería a tocar un balón hasta finales de mayo, llegando sin ritmo de competencia al cierre de la temporada europea.

¿Cuáles son sus posibilidades estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM iniciando el próximo 11 de junio, los tiempos juegan totalmente en contra de Araujo. Un periodo de ocho semanas de inactividad, sumado al proceso de readaptación física, lo deja prácticamente fuera de la lista definitiva. El Vasco Aguirre, conocido por su pragmatismo, difícilmente llevará a un jugador que no haya tenido actividad formal en los dos meses previos a la justa veraniega.

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Para cuando esté recuperado el lateral mexicano, el cuerpo técnico ya tendría prácticamente definida la lista final de convocados. Además, su competencia directa Israel Reyes y Richard Ledezma ambos tuvieron acción contra Portugal dejando buenas sensaciones. También posiblemente jugarán también ante Bélgica este martes 31 de marzo.

