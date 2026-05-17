Mientras Santiago Gimenez vale 20 millones, esto cuesta la estrella de Corea del Sur

Corea del Sur será uno de los rivales que tendrá México en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A priori, llegan como uno de los equipos más duros de la zona al contar con estrellas como Heung-min Son de LAFC o Kim Min-jae del Bayern Múnich. En el caso del combinado nacional, Santiago Gimenez llega al torneo como la máxima estrella a pesar de no tener muchos minutos en Italia.

El ‘Bebote’, que fue titular en la victoria reciente del AC Milan contra Genoa por Serie A, arribará a la Copa del Mundo como el jugador más valioso de la Selección Mexicana en la actualidad. Según la información que comparte el medio especializado, Transfermarkt, Gimenez cuenta con un valor de mercado de 20 millones de euros en la presente temporada. Sin embargo, este monto no logra superar a la figura más destacada de Corea del Sur.

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¿Cuánto cuesta la figura más valiosa de Corea del Sur?

La misma fuente señala que Kang-in Lee es el futbolista del combinado asiático más valioso que asistirá al Mundial 2026 con su selección. El actual delantero del Paris Saint-Germain cuenta con un precio de 28 millones de euros en el mercado, convirtiéndose en la figura más destacada de Corea del Sur. Lo siguen por detrás el propio Min-jae y el histórico Son con valores de 25 y 17 millones de euros respectivamente.

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Kang-in Lee es un futbolista de 25 años de edad, quien ha hecho gran parte de su carrera en el futbol español. De muy joven se unió a las fuerzas básicas del Valencia, equipo donde tuvo su debut como jugador profesional. En 2021 llegó como agente libre al Mallorca y fue en el año 2023 cuando el PSG apostó por él y se lo llevó hacia Francia tras haber desembolsado 22 millones de euros por su ficha.

Si bien es cierto que no es una de las piezas más determinantes en el equipo de Luis Enrique, el jugador coreano ha sumado una buena cantidad de minutos ingresando desde el banco y suele ser una de las primeras opciones del técnico español a la hora de destrabar los partidos. Ahora, llega al Mundial 2026 como la figura más valiosa de su selección y buscará clasificar a Dieciseisavos de final poniendo en aprietos a México.

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El precio de Santiago Gimenez se vio reducido

Santi Gimenez no atraviesa su mejor momento en Europa, ya que una lesión en su tobillo lo ha mantenido marginado del campo de juego durante la presente temporada. Si bien es cierto que ya está recuperado al cien por cien físicamente, el mexicano ha tenido dificultades para regresar a su mejor nivel desde lo futbolístico.

No marca por Serie A desde mayo de 2025, sumando un año de sequía goleadora. Su entrenador, Massimiliano Allegri, no lo tiene en cuenta a pesar de darle minutos y es casi un hecho que dejará el Rossonero tras la Copa del Mundo.

Esto ha impactado de forma negativa en su valor de mercado, el cual pasó de 30 a 20 millones de euros en apenas un año. El ‘Bebote’ llega con más dudas que certezas al torneo, pero buscará reivindicarse con la Selección Mexicana.