Fue borrado en su club, cambió de equipo y sueña con un lugar en la Copa Mundial de la FIFA con México

Mundial México 2026

Escrito por:  Rodrigo Acuña | DR

La Selección Mexicana no ha recibido las mejores noticias durante estos últimos días, sobre todo tras conocerse la actualidad de Hirving Lozano en la MLS . Sin embargo, no todo es oscuro para el equipo nacional, pues Julián Araujo parece haber encontrado los minutos que necesitaba para llegar en buena forma a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras haber fichado por el Celtic de Escocia.

El gran presente de Julián Araujo en Escocia

El lateral derecho había sido borrado completamente del Bournemouth en esta temporada, habiendo jugado solamente 90 minutos con el equipo de la Premier League. Para esta segunda mitad del curso, el defensor mexicano de 24 años salió cedido al Celtic de Escocia y allí tuvo su primera titularidad. Para la gran noticia de Javier Aguirre, seleccionador de México, Araujo se lució en su estreno.

Julián Araujo en Celtic
Julián Araujo volvió a ser titular en Europa|Crédito: @CelticFC / X

El canterano del FC Barcelona disputó 61 minutos en la victoria de su equipo por 4-0 frente al Dundee y selló una actuación que jamás olvidará. Obtuvo un 90% de precisión en los pases, recuperó 4 balones de forma exitosa y ganó 4 duelos en defensa que fueron vitales para mantener la valla en cero. Sin lugar a dudas, Araujo regresó a la pelea por tener un lugar en la próxima Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Julián Araujo aún pertenece a Bournemouth

Si bien es cierto que el defensor mexicano ha encontrado su mejor nivel en el Celtic, su ficha aún pertenece al Bournemouth. Resulta que el conjunto de la Premier League cedió a Araujo hasta final de temporada, es decir, hasta el 30 de junio de 2026, por lo que deberá regresar a Inglaterra una vez finalizada la cesión con el Celtic.

Los ‘Cherries’ buscaron que Araujo tenga más minutos, pues apenas jugó un partido completo durante la primera etapa de la temporada 2025-26, siendo uno de los momentos más difíciles de toda su carrera. Sin embargo, ahora buscará revertir el pésimo momento que vivió con el objetivo de regresar a las convocatorias de la Selección Mexicana.

En estos momentos, su equipo se encuentra en la tercera posición de la Primera División de Escocia con 41 unidades con un partido menos. Sin embargo, se encuentran a 6 puntos del líder, Hearts (47).

Selección Mexicana Mexicanos en el Mundo

