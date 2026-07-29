Jürgen Klopp asumió como DT de Alemania y criticó un partido de México: “Muy malo”

Jürgen Klopp inició oficialmente una nueva etapa en su carrera en Alemania. El técnico fue presentado como entrenador de su selección con un contrato hasta 2030 y aprovechó su primera conferencia de prensa para hablar de los objetivos del proyecto. En ese marco, muchos recordaron algunas opiniones que emitió durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El exentrenador del Liverpool fue presentado por la Federación Alemana de Futbol y asumirá el cargo de manera oficial el 15 de agosto. Klopp también volvió a ser tema de conversación en México por sus comentarios sobre el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, al considerar que el encuentro tuvo un rendimiento táctico “muy malo”.

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Jürgen Klopp inicia un nuevo ciclo con Alemania

Klopp firmó un contrato hasta 2030 para reemplazar a Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo tras la eliminación de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su debut en el banquillo está programado para el 24 de septiembre frente a Países Bajos.

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Durante su presentación, el estratega explicó que buscará devolver a Alemania al primer plano internacional. También dejó claro que la privacidad de su familia será un límite durante su gestión y aseguró que no aceptará ataques hacia su entorno personal. “Si se meten con mi familia, me iré”, sostuvo.

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Las palabras de Klopp sobre México

Durante el Mundial, Klopp analizó el encuentro entre México y Sudáfrica y señaló que “ninguna selección mostró un buen nivel”. El entrenador centró su análisis en aspectos tácticos del partido y consideró que ambos equipos dejaron espacios que pudieron ser aprovechados con mayor eficacia.

El técnico alemán también mencionó que la organización defensiva pudo ser mejor en distintos momentos del encuentro. Sus comentarios se enfocaron en el funcionamiento colectivo de ambos equipos y no únicamente en el desempeño de la Selección Mexicana.

Johan Vasquez and Roberto Alvarado of Mexico during the match Mexico (Mexican National Team) vs (and) South Africa as part Group A of the FIFA World Cup 2026, at Mexico City Stadium, on June 11, 2026, Mexico City, Mexico.|Juan Luis Diaz Socci/Juan Luis Diaz Socci

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Alemania comienza una nueva etapa

Con experiencia y títulos en clubes como Liverpool y Borussia Dortmund, Klopp afrontará uno de los mayores retos de su carrera. La Federación Alemana confía en que su proyecto permita reconstruir al equipo nacional y volver a competir por los principales títulos internacionales durante los próximos años.

