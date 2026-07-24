Kevin Álvarez: cuál es el sueldo del jugador en Club América
El lateral derecho de 27 años, Kevin Álvarez, goza de un buen sueldo en el Club América, dentro del Top 10 de mejores pagados
Mientras que el Club América sufre problemas para fichar a los jugadores que quería Guillermo Almada para este mercado de fichajes, lo cierto es que de igual manera tiene un buen plantel. Kevin Álvarez ha sido una de las figuras del equipo desde que arribó a la institución azulcrema. Por ese motivo hoy ocupa el Top 10 de los mejores pagados de la institución.
Este viernes 24 de julio América juega contra Atlante con transmisión EN VIVO y GRATIS por TV Azteca. En ese contexto, seguramente Kevin Álvarez ocupará el lateral derecho. Con 27 años es una de las cartas más importantes que tienen las Águilas de Coapa en su once inicial. Eso se refleja también en su alto salario.
¿Cuánto gana Kevin Álvarez en el Club América?
De acuerdo a los datos de Salary Sport, sitio especializado en salarios de los futbolistas, Kevin Álvarez está entre los seis jugadores mejores pagados del América. Pues el lateral derecho percibe un sueldo de más de 21 millones de pesos mexicanos por temporada. Esta cifra supera el monto de 1 millón 200 mil dólares por año.
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Este monto lo ubica solo por debajo de otras grandes figuras que tiene el conjunto azulcrema. El defensa mexicano arribó al América en julio de 2023 por más de 10 millones de euros desde Pachuca, club en el que realizó las Fuerzas Básicas. Ahora, 3 años después, Álvarez puede decir que le dio muchas alegrías a los americanistas y que goza de un buen salario allí.
Los números de Kevin Álvarez en el Club América
Poco a poco el defensa fue tomando protagonismo en el club azulcrema, siendo partícipe del histórico tricampeonato. De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Kevin Álvarez en el Club América:
- Partidos jugados: 117
- Encuentros como titular: 88
- Goles convertidos: 5
- Asistencias aportadas: 10
- Tarjetas recibidas: 10 amarillas y 2 rojas
- Títulos ganados (5): Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024; Campeón de Campeones 2024; Supercopa MX 2024.
- Puntaje promedio de SofaScore: 6.78.