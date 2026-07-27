Keylor Navas enciende las alertas en la Liga BBVA MX y no es por lo que todos creen

Durante los últimos días, la incertidumbre alrededor de Keylor Navas estaba relacionada con los rumores sobre su futuro y una posible salida de Pumas. Sin embargo, la preocupación cambió por completo. Ahora, las alarmas se encendieron por un problema que lo saca del Juego de las Estrellas de la Liga BBVA MX y la MLS.

El portero costarricense no participará en el Juego de las Estrellas entre la Liga MX y la MLS. En Pumas hay preocupación por un resentimiento en la rodilla y temen que se agrave de cara a los próximos compromisos del conjunto universitario.

Keylor Navas|Crédito: @PumasMX / X

¿Qué le pasó a Keylor Navas?

De acuerdo con la información del periodista Carlos Ponz, Keylor Navas se resintió del golpe que sufrió recientemente en la rodilla durante el arranque del Apertura 2026. Aunque el problema no fue catalogado como una lesión grave, en Pumas optaron por no correr riesgos. Así, quedó descartado para el MLS All-Star Game 2026.

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Pumas prioriza el Apertura 2026 y la Leagues Cup

La decisión del conjunto universitario responde a una estrategia preventiva. El cuerpo técnico de Esteban Solari considera mucho más importante contar con Keylor Navas al 100% para la Jornada 3 de la Liga MX y el inicio de la Leagues Cup.

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¿Quién reemplazará a Keylor Navas en el Juego de las Estrellas MLS vs Liga MX?

Tras confirmarse la baja de Keylor Navas, la Liga MX llamó al portero de Pachuca, Carlos Moreno, quien será el encargado de sustituir al costarricense en el duelo programado para disputarse el miércoles 29 de julio en Charlotte. El guardameta de los Tuzos aprovechará la oportunidad para formar parte de uno de los eventos más importantes del futbol norteamericano.

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¿Cuándo podría volver Keylor Navas?

Por ahora, Pumas no ha informado un tiempo estimado de recuperación ni considera que la lesión sea de gravedad. Todo apunta a que el club actuó con cautela para evitar una recaída en la rodilla y tener disponible a su portero lo antes posible.

Pumas sumará un refuerzo inesperado para el Apertura 2026|Crédito: @PumasMX / X

Si la evolución es favorable, Keylor Navas podría reaparecer en los próximos compromisos oficiales del conjunto universitario, sin necesidad de perderse un periodo prolongado de actividad.

