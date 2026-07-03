De la familia Riquelme a la Liga BBVA MX: el fichaje bomba del Apertura 2026

Juan Román Riquelme es uno de los mejores futbolistas argentinos, sobre todo de la historia de Boca Juniors, club del que actualmente es presidente. Pero lo que muy pocos sabían es que tiene un sobrino que juega futbol y que está a punto de llegar a uno de los grandes de la Liga BBVA MX, lo que podría ser el fichaje bomba del Apertura 2026, torneo en el que Cruz Azul tendría a un campeón de goleo.

De acuerdo con David Medrano Félix, Matías Espíndola, sobrino de Riquelme, está a punto de ser futbolista de los Rayos de Necaxa, que para este Apertura 2026 perdieron a su guardameta titular. El argentino es del interés del club histórico mexicano y arribaría del Deportivo Maldonado de Uruguay.

Matías Espíndola está a punto de llegar al Necaxa.|@matiespindola__

“Un muchacho al que esa sombra lo ha acompañado durante toda su carrera, por eso se tuvo que ir de Argentina a Deportivo Maldonado, donde le fue más o menos, y ahora se habla de que está muy cerca de Necaxa. Lo más relevante de su carrera es que es sobrino de Juan Román Riquelme”, mencionó el periodista de Azteca Deportes.

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¿Quién es el sobrino de Riquelme?

Espíndola es un volante de 22 años que es reconocido en el mundo del futbol al ser sobrino de Juan Román, pues es hermano de su madre. El joven futbolista inició su carrera en Tigre, donde pasó por varias divisiones hasta llegar al primer equipo.

Matías decidió cambiar de aires y a principios de 2025 se marchó a Deportivo Maldonado, equipo que terminó recientemente en segundo lugar de la tabla general de la Liga de Uruguay.

Los detalles de la llegada del sobrino de Riquelme al Necaxa

El periodista César Luis Merlo reveló que ya es un hecho la llegada del sobrino de Riquelme al Necaxa, club con el que firmará un contrato de 4 años. Lo anterior, después de que el equipo de la Liga BBVA MX y el uruguayo llegaran a un acuerdo, ya que a Mati aún le restaban 6 meses más en el país sudamericano.