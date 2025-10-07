deportes
La Federación Mexicana de Futbol obtiene nuevas posiciones en la FIFA

Mediante un comunicado, se dieron a conocer los nuevos puestos de Mikel Arriola, Íñigo Riestra, Mariana Gutiérrez y Paola López dentro de la FIFA

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer nuevos nombramientos dentro de la FIFA, esto de cara a la Copa del Mundo 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

“La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informa que, a través de una circular emitida este día a través de la Secretaría General de la FIFA, fueron comunicados los nuevos nombramientos de presidentes, vicepresidentes y miembros de las comisiones permanentes del máximo organismo rector del futbol mundial para el periodo 2025-2029.

“En el documento, la FIFA destacó que la reciente reestructuración de sus comisiones permanentes busca asegurar que un mayor número de federaciones miembro participe en los procesos decisivos, además de reforzar la representación de las mujeres y garantizar un equilibrio en la diversidad de perfiles y regiones.

“En este marco, las cuatro nuevas posiciones de la Federación Mexicana de Futbol en FIFA quedan de la siguiente manera:

  • Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, Vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes.
  • Íñigo Riestra, Secretario General de la FMF, miembro de la Comisión de Relaciones Institucionales de FIFA.
  • Mariana Gutiérrez, Presidenta de la LIGA MX Femenil, miembro de la Comisión de Grupos de Interés del Futbol Femenino.
  • Paola López, Secretaria de la Comisión de Controversias de la FMF, miembro de la Comisión Disciplinaria de FIFA”, señala el documento de la FMF.
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
