Nota

¡IMPRESIONANTE! Construirán estadio en techo de un edificio para el Mundial 2034

La inteligencia artificial adelantó con un video como se vería el Estadio que quieren construir en el techo de un edificio para el Mundial de 2034 en Arabia Saudita

Estadio Neom Stadium
Iván Vilchis
Mundial México 2026
Este viernes 3 de octubre del 2025, en las redes sociales se volvió viral un video hecho con Inteligencia Artificial del Estadio Neom, el cual será construido en el techo de un edificio para el Mundial 2034 que se disputará en Arabia Saudita.

Para la Copa del Mundo de 2034, que tendrá sede en Arabia Saudita, han confirmado que buscarán tener 15 estadios para el evento, con diseños destacados, pero el que más ha sobresalido es el Estadio Neom pues se realizará a 350 metros de altura, en el techo de un edificio.

Te puede interesar: OFICIAL: FIFA otorga sedes para los Mundiales 2030 y 2034

El estadio se ha convertido en uno de los lugares más esperados del Mundial 2034. Su techo formará parte de la ciudad y será el pilar de un barrio deportivo; además, contará con impresionantes vistas del paisaje circundante.

La tecnología del estadio sería de vanguardia e incluiría entradas electrónicas y retransmisiones en 4K Ultra HD. Fiel a la filosofía de autosuficiencia de The Line, funcionaría íntegramente con energía eólica y solar renovables, con un modelo de accesibilidad de cinco minutos que facilitaría el acceso a pie.

El estadio sería parte de una ciudad futurista

El Estadio será construido en The Line, el cual es una ciudad futurista planificada que contará con dos rascacielos paralelos de 170 km de largo.

El objetivo de la ciudad es no tener coches, calles ni emisiones de carbono, y proporcionar un transporte de alta velocidad en 20 minutos. Ha sido bastante criticado el proyecto, pero la expectativa ha aumentado por las imágenes y videos que han creado con ayuda de la inteligencia artificial

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
