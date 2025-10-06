deportes
¿Hay retrasos en la remodelación del Estadio Banorte? Así luce a menos de un año del Mundial

El Estadio Banorte lleva meses en remodelación y las imágenes no argumentan avances de cara al Mundial 2026. Algunos incluso dictan que no estará listo en junio.

Pablo García - Marktube
Mundial México 2026
Junio 11 cada vez se percibe más cerca y eso provoca que la emoción por la Copa del Mundo se sienta más entre los aficionados. Sin embargo, los meses pasan y muchos se están preocupando por lo que suceder con el Estadio Banorte. Mientras que el BBVA y el Akron ya se declaran listos para el Mundial, el Coloso de Santa Úrsula lleva meses sin dar indicios de una pronta reinauguración.

¿Cómo va la remodelación para la Copa del Mundo en el Estadio Banorte?

El hoy llamado Estadio Banorte lleva un tiempo sin actividades deportivas, pues se sometió a un intenso proceso de preparación para la Copa del Mundo del siguiente año. Sin embargo, cada vez que se comparten nuevas imágenes, no se ven los avances necesarios para abrir a la brevedad.

Evidentemente, si la parte oficial no informa nada, la gente sigue haciendo sus conclusiones. Por ello, se espera que en breve se indique algo más claro. También se entiende que comparado con los otros dos estadios de México, el recinto capitalino requería de algo mucho más profundo. Entonces, es normal que en Nuevo León y en Jalisco existieran menos problemas por resolver.

¿Cuándo empezaron los trabajos de remodelación en el Estadio Banorte?

Tras la finalización del Clausura 2024, los trabajos se iniciaron en mayo de 2024 para dejar todo listo en junio de 2026. Es decir, ya se cumple prácticamente un año y seis meses de una remodelación de un inmueble que albergará el evento de inauguración de la fiesta mundial del futbol.

@arturomaciasoficial Así se ve el #estadioazteca al día de hoy tú crees que lo terminen para el #mundial ? 🏟️⚽️#LIVEIncentiveProgram #LIVEwithlowfollowers #PaidPartnership ♬ sonido original - CAMDRE-DADDYYANKEE-DY

¿Ya hay fecha de reapertura del Estadio Banorte?

No hay ninguna fecha oficial. Reportes en semanas anteriores indicaron que buscan que todo quede listo en marzo de 2026 para la Fecha FIFA. Allí supuestamente la Federación Mexicana de Futbol pactó un partido con Portugal para reinaugurar la mítica cancha que se convertirá en tres veces mundialista.

Lo mejor del Mundial México 2026
