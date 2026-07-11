La HORA EXACTA para ver a Mcgregor vs Holloway 2 pelea del evento 329 de la UFC en la T Mobile Arena de Las Vegas

Trece años después de cruzar sus caminos como jóvenes prospectos sedientos de triunfo, Conor McGregor y Max Holloway vuelven a compartir el octágono para cerrar un ciclo histórico. Hoy, consagrados como íconos absolutos de las artes marciales mixtas, nos regalan un enfrentamiento donde la nostalgia colisiona con la promesa de una guerra inolvidable.

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Para el "Notorious", este combate significa el desafío definitivo frente a los estragos del tiempo. A sus 37 años, y tras un largo calvario de media década alejado de la jaula por aquella dramática fractura de pierna frente a Dustin Poirier, el irlandés vuelve rodeado de incertidumbre.

La mirada del mundo entero estará fija en la lona para comprobar si el primer doble monarca simultáneo de la UFC mantiene intactos su instinto depredador y su pegada fulminante.

Del otro lado, Max "Blessed" Holloway aterriza en un estado de forma envidiable y con una inercia arrolladora. Con 34 años de edad y ostentando el cinturón "BMF", el hawaiano se erige como uno de los peleadores más letales y constantes del circuito actual.

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Este duelo trasciende los récords; es la vitrina perfecta para vengar aquel descalabro de 2013 y dejar en claro que su implacable ritmo competitivo pesará más que la jerarquía de un rival que viene saliendo de la inactividad.

El nivel de tensión sube otro escalón al confirmar las condiciones pactadas: dejarán en el pasado la división de peso pluma de su primer choque para colisionar en las 170 libras del peso wélter. Este drástico salto en la báscula representa un territorio inédito para Holloway, añadiendo un factor de riesgo e intriga que hace de esta batalla una cita absolutamente imperdible para los aficionados.

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HORA EXACTA de la pelea Conor McGregor y Max Holloway

Este histórico combate estelar de UFC 329 se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio de 2026. El escenario elegido para enmarcar la vibrante velada es la espectacular T-Mobile Arena, ubicada en el corazón de Las Vegas, Nevada.

La hora exacta de la pelea es a las 22:00 horas (tiempo del Centro de México).

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