La loca promesa que hizo Álvaro Fidalgo antes de irse del América y que les dio esperanzas a todos

Álvaro Fidalgo es nuevo jugador del Real Betis , equipo en el que cumplirá su sueño de debutar en la Primera División de La Liga de España. “Maguito” permaneció 5 años en el conjunto de Coapa, pero antes de marcharse aventó una “bomba”, una promesa que le hizo a una leyenda del conjunto del Club América y que le da esperanza a muchos.

El mediocampista, quien recibió un emotivo mensaje de su exentrenador André Jardine , le prometió a Carlos Reinoso, una de las leyendas vivientes del club, que pronto regresará a México para comer junto con él un asado, pero lo que llamó la atención es que ello sucederá cuando vista a playera de la Selección Nacional.

El mediocampista vestirá la playera de la Selección Mexicana, según la promesa que le hizo a Carlos Reinoso.|Club América

“Ayer Álvaro me llamó para despedirse. Un chico diferente que entendió a la perfección el americanismo. Me prometió que cuando venga a la selección comemos un asado en mi casa. Que te vaya muy bien mijo”, publicó el chileno en su cuenta de redes sociales.

Álvaro Fidalgo y su posible convocatoria con la Selección Mexicana

Las palabras de Reinoso dejaron entrever que el ahora nacionalizado mexicano sí representará a la Selección Nacional y su primera convocatoria se puede dar en la Fecha FIFA de marzo, cuando el combinado azteca reciba a Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca).

Esta noticia se viene cociendo dese hace meses, pues el mediocampista ya cumplió con el requisito de permanecer 5 años ininterrumpidos en el país para ser nacionalizado mexicano. Con la incorporación de Fidalgo, Javier Aguirre tendrá bastante tela de donde cortar en el mediocampo.

No obstante, Álvaro no la tendrá fácil, ya que en el puesto hay bastantes futbolistas que llevan el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, como:

