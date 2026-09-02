Lanzamiento del GTA VI provocó retraso de otro videojuego; ¿cuál es?

El hecho de que el GTA VI esté programado para finales de este año causó un efecto dominó entre la comunidad gamer en México y el resto del mundo, más específicamente hablando en un videojuego que decidió retrasar su salida precisamente para no ser acaparado por este título.

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Como sabes, el GTA VI es considerado uno de los videojuegos más esperados de este año y de la última década, motivo por el cual los títulos más grandes decidieron lanzarse con un periodo largo en relación a este lanzamiento, el cual está programado para el 19 de noviembre.

¿Qué videojuego se retrasó por la llegada del GTA VI?

Danganrompa 2x2, la franquicia creada por Kazutaka Kodaka, es un remake expandido cuya segunda entrega estaba programada para este 2026; sin embargo, la misma ha sido retrasada, por lo que sus seguidores tendrán que esperar hasta el siguiente año para disfrutar de ella.

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El movimiento del pelo en GTA VI es ESPECTACULAR pic.twitter.com/pyyR974yi6 — GTAHouse (@GTAHouse_ES) August 28, 2026

Cabe mencionar que, con la llegada del GTA VI para noviembre de este año, el calendario se vació durante los días posteriores e inferiores a este título, lo cual hizo que algunos de los títulos programados para finales del 2026 tuvieran que trasladarse directamente para el otro año.

Esto es lo que ocurrirá con Danganrompa 2x2, el cual es una saga que muestra una mezcla visual junto con mecánicas especiales y que, por tal motivo, llegará a los principales países el siguiente año para la Nintendo Switch 1 y 2, así como para la Xbox Series X | S, la PC y la PlayStation 5.

Las declaraciones que se volvieron tendencia en relación al GTA VI

Kodaka, creador del videojuego, lanzó unas declaraciones que pronto se volvieron tendencia en el mundo de las redes sociales, mismas que fueron retomadas por el portal Vandal Español: “No tendría tiempo de hacer el juego mientras juego al GTA VI, así que era inevitable que moviéramos la fecha de lanzamiento”.