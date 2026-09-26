¡LE SACARON HASTA EL ZAPATO AL CHUCKY! Dura pelea por el balón | México vs Colombia

¡La intensidad del México vs Colombia está con todo! 😱🔥 Hirving ‘Chucky’ Lozano protagonizó una fuerte disputa por el balón y terminó sin uno de sus zapatos durante el amistoso internacional entre México y Colombia. 🇲🇽🇨🇴⚽ Una acción que demuestra lo peleado que está el partido y la intensidad con la que se está jugando este México vs Colombia. 📅 26 de septiembre de 2026 ⚽ México vs Colombia | Amistoso Internacional