¡Legendario! LeBron James impone un nuevo récord en la NBA

LeBron James estableció una nueva marca en la historia de la NBA que lo coloca como el mejor de todos los tiempos al superar el récord de tiros de campo en su carrera, superando la marca de Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron James impone nuevo récord de tiros de campo

LeBron James tardó 23 años para lograr su nueva marca y lo hizo durante el primer cuarto del partido entre Los Angeles Lakers y Denver Nuggets de este jueves 5 de marzo al llegar a los 15 mil 838 tiros de campo, una cifra que seguirá aumentando con forme la leyenda de la NBA extienda su carrera.

No es la primera vez que LeBron supera a Abdul-Jabbar en una marca de la NBA ya que anteriormente lo hizo también para convertirse en el líder anotador de la liga de todos los tiempos.

El contrato de la estrella de los Lakers termina el finalizar la temporada 2025-26; sin embargo, aun no ha revelado planes de retiro por lo que podría extender su carrera más allá de los 41 años que cumplió el pasado 30 de diciembre.

Mar 5, 2026; Denver, Colorado, USA; Los Angeles Lakers forward LeBron James (23) controls the ball against Denver Nuggets forward Zeke Nnaji (22) in the first quarter at Ball Arena. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images|Isaiah J. Downing/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Líderes de tiros de campo de todos los tiempos de la NBA:

LeBron James, 15.838 Kareem Abdul-Jabbar, 15.837 Karl Malone, 13.528 Wilt Chamberlain, 12.681 Michael Jordan, 12.192 Kobe Bryant, 11.719 Shaquille O’Neal, 11.330 Dirk Nowitzki, 11.169 Kevin Durant, 11.075 Elvin Hayes, 10.976

LeBron James promedia 21,6 puntos, siete asistencias y 5.6 rebotes por partido a lo largo de su carrera y ya domina varios rubros de la NBA que lo ponen como un serie candidato a aspirar al puesto del mejor basquetbolista de todos los tiempos que actualmente lidera Michael Jordan.

