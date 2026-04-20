Liguilla Anticipada: León vs América y Atlas vs Tigres en partidos claves de la Jornada 16

La Jornada 16 del Clausura 2026 se presenta casi de vida o muerte para cuatro de los equipos más protagónicos del futbol mexicano. En una tabla general sumamente compacta, los duelos León vs. América y Atlas vs. Tigres no son simples partidos; son finales adelantadas por un boleto par la Liguilla.

Mazatlán 1-1 Querétaro | Resumen y goles | Jornada 15 Clausura 2026

Choque en el Bajío: León recibe al América

La actividad comienza este martes 21 de abril a las 21:06 horas en el Estadio León. La Fiera y el conjunto de las Águilas llegan a este compromiso con una paridad absoluta: 22 puntos para cada bando.

Para el América (sexto en la tabla), ganar en una plaza tan complicada como el antiguamente conocido como Nou Camp significaría dar el golpe de autoridad necesario para asegurar su estancia en los primeros ocho puestos. Por su parte, el León (octavo) sabe que su fortaleza como local será vital. El equipo que logre salir con los tres puntos alcanzará las 25 unidades, una cifra que suele garantizar el pase directo, dependiendo de otros resultados.

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El Jalisco arderá: Atlas ante unos Tigres necesitados

El miércoles 22 de abril, la acción se traslada a la Perla Tapatía. A las 19:00 horas, el Estadio Jalisco será testigo del choque entre Atlas (22 puntos) y Tigres (21 puntos).

La situación es crítica para los universitarios. Al estar un punto por debajo de sus rivales directos, los felinos no tienen mañana: una derrota los dejaría a merced de lo que hagan equipos que vienen cerrando fuerte desde atrás, al momento se ubican en la novena posicion. El Atlas (séptimo), que ha mostrado una solidez defensiva envidiable esta temporada, buscará aprovechar el apoyo de su gente para sentenciar su clasificación y, de paso, complicarle el panorama al equipo regiomontano.

El perdedor de estos enfrentamientos se verá obligado a jugarse el todo por el todo en la última jornada, probablemente bajo la presión de no clasificarse. En cambio, los ganadores podrán, si los resultados se dan, gestionar sus plantillas en el cierre del torneo, evitando el desgaste físico extremo antes de los cuartos de final.

