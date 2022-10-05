Las lesiones que le dieron un giro a la carrera de Raúl Jiménez

Durante el Mundial de Qatar 2022 se cumplirán dos años de la fatídica lesión en el cráneo de Raúl Alonso Jiménez. El 29 de noviembre de 2020 el delantero mexicano se alzó dentro del área para cabecear un balón, al tiempo en que el defensor brasileño David Luiz intentaba rechazarlo de la misma manera.

Accidentalmente se produjo un choque de cabezas que retumbó en cada rincón del estadio. En ese mismo instante se supo que algo no andaba bien. El Lobo Mexicano, la gran esperanza de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022, se había fracturado el cráneo.

Esta lesión lo alejó de las canchas por ocho meses, y fue el punto de partida de un cúmulo de molestias físicas que no le han permitido volver a estar al cien por ciento de su nivel.

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Lesión en la ingle y rodilla

Cuando parecía que el artillero de 31 años podría retomar su ritmo de juego y tener un comienzo de temporada prometedor, se lesionó la ingle y la rodilla durante un duelo de pretemporada ante el Besiktas de Turquía, lo que lo alejó de las canchas durante las primeras jornadas de la Premier League.

Pubalgia

Jiménez, surgido en la cantera del América, se perdió los últimos partidos de la Selección Mexicana en fecha FIFA por un tema de pubalgia, es decir, una serie de lesiones que causan dolores musclares en la zona inguinal.

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RJ9 lleva varios años con problemas en la ingle, sin embargo, en esta ocasión no se pudieron controlar, lo que ha puesto en peligro su asistencia a la Copa Mundial de Qatar 2022.

No obstante, Gerardo 'Tata' Martino, entrenador del equipo Azteca, ha determinado esperar hasta el último momento para intentar que el goleador pueda asistir a la justa.