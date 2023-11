Altercado entre Lewandowski y Lamine Yamal en partido del Barcelona

El atacante del Barcelona y de la selección de Polonia Robert Lewandowski quitó importancia a su incidente con el joven futbolista Lamine Yamal durante el encuentro ante el Alavés, luego de no devolverle el saludo en una acción, y califico la situación de algo normal, una circunstancia dentro del juego.

Durante el partido del pasado domingo, en el que el polaco marcó los dos goles de la remontada ante el Alavés para terminar con marcador de 2-1, se pudieron ver unas imágenes en las que Lewandowski pedía a Lamine con insistencia el balón dentro del área y al no recibirlo no aceptó la disculpa del joven canterano culé.

Curiosamente, después, el canal televisivo ‘Dazn’ ofreció otras imágenes en las que se les veía a ambos hablando sobre la citada acción.

Desde la convocatoria de la selección polaca, Lewandowski aseguró este día que “no hay nada a comentar” y calificó la situación de “accidente total”. Además recordó que en ocasiones, durante los partidos, él suele gritar, algo que calificó de “normal”.

"¿Si tengo algún problema con Lamine Yamal? Le he ayudado algunas veces, le ha dado consejos, incluso en ese partido ante el Alavés se los di. Es normal decir o gritar alguna cosa cuando juegas. Todo esto no tiene ningún significado. No hay que buscarle segundas lecturas”, indicó el goleador del Barcelona.

Barcelona, tercero en LaLiga después de 13 jornadas

Con el triunfo ante el Alavés, el equipo dirigido por Xavi Hernández se coloca en el campeonato español en el tercer puesto con 30, dos por debajo del Real Madrid y cuatro del sorpresivo líder Girona.

Por su parte la selección de Polonia, con Robert Lewandowski, disputará encuentro de eliminatoria para la Eurocopa 2024 ante la República Checa este viernes 17 de noviembre, partido clave para las aspiraciones de ambas escuadras.