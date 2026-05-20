¡Con Xhaka a la cabeza! Suiza presenta su lista oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Suiza y su técnico Murat Yakin ha confirmado oficialmente su lista de 26 futbolistas convocados para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, certamen donde buscarán romper de una vez por todas la barrera histórica de los Octavos de Final y meterse entre la élite global. El equipo de la cruz blanca presenta una nómina sumamente equilibrada, mezclando el liderazgo de su "guardia vieja" con la irreverencia de jóvenes que brillan en el viejo continente.

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La convocatoria está comandada, por supuesto, por su eterno capitán y jugador con más partidos internacionales en la historia del país, Granit Xhaka, quien a sus 33 años disputará su cuarto Mundial consecutivo. Junto al mediocampista, la columna vertebral de experiencia la componen el guardameta Gregor Kobel (Borussia Dortmund), el central Manuel Akanji (Inter de Milán) y el atacante Breel Embolo. En la baraja de juventud destacan nombres como Ardon Jashari y Dan Ndoye, listos para inyectar dinamismo a la propuesta táctica de Yakin.

Lista de convocados de la Selección de Suiza:

Porteros: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Marvin Keller (Young Boys), Yvon Mvogo (Lorient).

Defensas: Manuel Akanji (Inter de Milán), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz), Miro Muheim (Hamburgo), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia).

Mediocampistas: Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Djibril Sow (Sevilla), Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Fabian Rieder (Augsburg), Rubén Vargas (Sevilla), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Delanteros: Breel Embolo (Rennes), Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), Zeki Amdouni (Burnley).

🚨🇨🇭 OFFICIAL: Switzerland World Cup squad has been released. pic.twitter.com/jANovDucaG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2026

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Los partidos de Suiza en la Fase de Grupos

Ubicada en un competitivo Grupo B, Suiza deberá mostrar su mejor versión desde el primer minuto en Norteamérica. Tendrá que medir fuerzas ante el coanfitrión, el campeón asiático del pasado reciente y un siempre físico cuadro balcánico. Los partidos oficiales del conjunto helvético quedaron definidos de la siguiente manera:

Qatar vs. Suiza

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Sede: Estadio San Francisco

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Sede: Estadio Los Angeles

Suiza vs. Canadá

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Sede: Estadio Vancouver

Con 13 participaciones mundialistas en su historial y siendo uno de los cuadros más consistentes del balompié europeo al clasificar de manera invicta, Suiza parte como el rival a vencer sobre el papel en este sector. El choque de cierre ante Canadá en Vancouver promete ser una auténtica batalla por el liderato general del grupo.

