Edson Álvarez llegó a la Selección Mexicana buscando olvidar esta mala noticia que le dieron

Esperando la lista de 26 futbolistas que brindará en los próximos días Javier Aguirre, ya van llegando diferente futbolistas de Europa y entre ellos destaca Edson Álvarez. El “Machín” quiere olvidar una pésima noticia que recibió en este año y centrarse en la competencia por ser titular con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Selección Nacional de México ya tiene una prelista de 55 jugadores para la Copa del Mundo y el “Vasco” Aguirre incluyó al futbolista del Fenerbahçe a pesar de la mala noticia que recibió en 2026: las 2 lesiones que no le permitieron jugar. Pues contando todas las competencias, apenas tuvo 125 minutos de juego. Un año muy complejo para él.

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Mala noticia para México: Edson Álvarez llega con pocos minutos

A pesar de ser uno de los históricos de México y de contar con una trayectoria envidiable, el pivote de 28 años apenas disputó un puñado de partidos en este año mundialista y llega sin ritmo a la máxima competencia de selecciones que se disputará en territorio azteca. Estos fueron los minutos que jugó:

1' vs. Alanyaspor (Liga de Turquía, enero)

17' vs. Aston Villa (Europa League, enero)

61' vs. Kocaelispor (Liga de Turquía, febrero)

46' vs. Erzurumspor (Copa de Turquía, febrero)

1' vs. İstanbul Başakşehir (Liga de Turquía, mayo)

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Las lesiones que sacaron a Edson Álvarez de las canchas en 2026

En la primera parte del año, antes de disputar sus primeros cuatro encuentros con el club turco, el mexicano con pasado en Club América había sufrido molestias musculares que lo dejaron alejado de las canchas en los primeros encuentros. Pero todo se complicó cuando comenzaron los dolores de tobillo.

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En un principio, Álvarez se había infiltrado para poder jugar pero el dolor en su tobillo era muy grande por lo que necesitó intervención quirúrgica. Tras ser operado en febrero, recién pudo volver a aparecer en mayo en el partido frente al İstanbul Başakşehir.

Edson Álvarez y la perrita pelea por un puesto en la Selección Mexicana

La jerarquía respalda al ex Ajax como posible titular de México para el Mundial 2026, pero la mala noticia de sus pocos minutos hacen que en la actualidad pueda llegar a perder su puesto. Hay muchos nombres que suenan para ocupar el centro del campo en la Selección Mexicana y uno de ellos es Érik Lira. ¿Podrá Edson Álvarez ganarse un lugar en el once inicial?

