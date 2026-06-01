CONFIRMADO: Los delanteros de la Selección Mexicana que llevará el ‘Vasco’ Aguirre a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana ha revelado la lista de 26 jugadores para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Javier Aguirre, la delantera ya tiene nombres confirmados para representar al país en la competencia que se va a desarrollar del 11 de junio al 19 de julio.

Compitiendo por el el '9' titular, en la lista del 'Vasco' aparecen Armando González, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez y Santiago Gimenez. Jugando con Chivas, la 'Hormiga' tuvo un semestre con 17 partidos jugados en la Fase Regular de la Liga BBVA MX, encuentros en los que hizo 12 goles con el 'Rebaño Sagrado'.

Por su parte, Guillermo Martínez tuvo un registro de 15 partidos disputados con Pumas, mismos en los que pudo colaborar con cinco anotaciones para el cuadro del Pedregal.

Por otro lado, Raúl jiménez y Santiago Gimenez, quienes militan en Europa con el Fulham y AC Milan respectivamente, compiten por la titularidad de cara al juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

En la Temporada 2025-26 de la Premier League, Raúl Jiménez tuvo una marca de 36 partidos con nueve goles y tres asistencias. Del otro lado, Santiago Gimenez tuvo un periodo complicado en la Serie A. Recuperándose de una lesión, el 'Bebote' vio 16 juegos de actividad y no pudo hacer ni una sola anotación con la escuadra Rossoneri.

Calendario de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

11 de junio:

México vs Sudáfrica, Estadio Ciudad de México, 13:00 Hrs.

18 de junio:

México vs Corea del Sur, Estadio Guadalajara, 19:00 Hrs.

24 de junio:

México vs República Checa, Estadio Ciudad de México, 19:00 Hrs.