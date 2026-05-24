Luchó en Wrestlemania con un HEMATOMA en la cabeza, hoy es uno de los rostros de la WWE

Ha pasado más de un mes desde que se llevó a cabo la edición número 42 de Wrestlemania, y el evento más importante de la WWE en el año sigue dejando muchas curiosidades al respecto. Una de ellas guarda relación con una luchadora que subió al ring completamente lastimada.

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Se trata nada más y nada menos que de Liv Morgan, luchadora que cuenta con 31 años de edad y que recientemente se conviritió en la Campeona Femenina de la WWE luego de vencer a la chilena Stephanie Vaquer, en una de las contiendas más esperadas de la última edición de la empresa.

¿Liv Morgan, campeona de la WWE, luchó lesionada?

Fue a través del portal Glorious Lui que se supo que Liv Morgan subió al cuadrilátero de la WWE para disputar el Campeonato Femenino de la empresa con un enorme hematoma en la cabeza, así como dos ojos morados producto de la batalla que sostuvo días antes contra la misma Vaquer.

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Vale recordar que, tan solo semanas antes de Wrestlemania 42, Stephanie Vaquer lesionó de gravedad a Liv Morgan luego de estrellarla directamente contra Roxanne Pérez. La norteamericana no solo sufrió dos ojos morados, sino también un hematoma que se hizo presente durante la batalla.

Afortunadamente para su causa, el hecho de que la lucha haya durado menos de 10 minutos ayudó a que Liv Morgan mostrara su mejor versión para destronar a la luchadora chilena, por lo que en estos momentos es uno de los principales rostros que la WWE tiene en el roster femenino.

¿Qué es un hematoma?

Un hematoma no es más que la acumulación de sangre coagulada que se queda atrapada en los vasos del organismo, la cual se produce después de una contusión, un golpe a una intervención quirúrgica. Esta situación se pudo presenciar en el rostro de Liv Morgan durante algunos días antes de convertirse en campeona de la WWE.