Liverpool 2-0 Atlético de Madrid en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2025 hoy 17 de septiembre?; resultado online

Este miércoles 17 de septiembre, el mítico estadio de Anfield será testigo de uno de los duelos más esperados de la Jornada 1 de la UEFA Champions League 2025-2026. Liverpool recibe al Atlético de Madrid en un enfrentamiento que promete intensidad, táctica y emociones desde el primer minuto.

Los Reds llegan como líderes invictos de la Premier League, con cuatro victorias consecutivas y un equipo reforzado que ilusiona a su afición. Bajo el mando de Arne Slot, el conjunto inglés ha mostrado solidez defensiva y dinamismo ofensivo, con figuras como Mohamed Salah, Florian Wirtz y Hugo Ekitike listos para marcar diferencia.

Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Simeone busca reivindicarse tras un inicio irregular en LaLiga. Aunque apenas suma cinco puntos en cuatro jornadas, los colchoneros vienen de vencer 2-0 al Villarreal, lo que podría ser el impulso anímico que necesitaban. Con Julián Álvarez disponible y una defensa férrea, el Atleti intentará repetir sus gestas pasadas en suelo inglés.

¿Quién es el favorito para ganar el partido?

Liverpool parte como favorito con un 62.9% de probabilidad de victoria, pero el historial entre ambos equipos está parejo: tres triunfos por lado y dos empates en ocho enfrentamientos previos.

Con el nuevo formato de liga en la Champions, cada punto es crucial. Este duelo no solo abrirá la competencia para ambos, sino que podría marcar el tono de toda la campaña europea.