La IA predice quién será la figura de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Nacional de México se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en medio de un diagnóstico agridulce ya que podría armar incluso un seleccionado de 11 lesionados mexicanos. No obstante, Javier Aguirre tiene cosas positivas para rescatar. Con Edson Álvarez y Santiago Giménez volviendo de sus lesiones, la IA predice otra figura para la justa internacional.

La inteligencia artificial de Google Gemini sostiene que Julián Quiñones será la gran figura de México en el Mundial 2026. Pues el atacante del Al-Qadsiah llega como el jugador con mejor ritmo de este proceso con su actual equipo. Así, este delantero es el elegido por la IA, mientras que la Hormiga González le envía un contundente mensaje al “Vasco” Aguirre.

El once ideal de México para el Mundial 2026|Crédito: Azteca Deportes

Por esto la IA cree que Julián Quiñones será la figura en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Factor Goleador: Mientras otros delanteros pelean por recuperar el ritmo tras lesiones largas, Quiñones llega en plenitud física y con la pólvora seca. En lo que va de la temporada en la Saudi Pro League, sipera incluso los registros actuales de figuras como Cristiano Ronaldo.

Mientras otros delanteros pelean por recuperar el ritmo tras lesiones largas, Quiñones llega en plenitud física y con la pólvora seca. En lo que va de la temporada en la Saudi Pro League, sipera incluso los registros actuales de figuras como Cristiano Ronaldo. Liderazgo ante la “crisis de enfermería”: En el reciente empate 0-0 contra Portugal el 28 de marzo, “La Pantera” fue de los pocos capaces de generar peligro constante, demostrando jerarquía para cargar con el peso de la alta presión.

En el reciente empate 0-0 contra Portugal el 28 de marzo, “La Pantera” fue de los pocos capaces de generar peligro constante, demostrando jerarquía para cargar con el peso de la alta presión. Adaptabilidad táctica con el "Vasco": Javier Aguirre no tiene definido su esquema pero Quiñones brilla por su potencia física y sacrificio defensivo en diferentes posiciones, ya sea por una banda o por el centro.

Julian Quinones of Mexico during the game Honduras vs Mexican National Team (Mexico), corresponding to the Quarterfinals First Leg of the Concacaf Nations League 2023-2024, at Jose de la Paz Herrera Ucles National Stadium in Tegucigalpa, on November 17, 2023.



Julian Quinones de Mexico durante el partido Honduras vs Seleccion Nacional Mexicana (Mexico), correspondiente a Cuartos de Final Ida de la Liga de Naciones de Concacaf 2023-2024, en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera Ucles en Tegucigalpa, el 17 de Noviembre de 2023.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

“Con el debut contra Sudáfrica el 11 de junio a la vuelta de la esquina, Quiñones no solo es una opción: hoy por hoy es de las pocas certezas ofensivas de la Selección Nacional de México”, expresó la inteligencia artificial.

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Los números de Julián Quiñones en 2026

Mientras que en toda su carrera representó a México en 19 partidos (10 de titular), en los que marcó 2 goles; Julián Quiñones está brillando en 2026 con el Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, con estos números: