Llegó a valer 300 millones y hoy vuelve gratis a su primer amor de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX tiene movimientos de entrenadores y también de jugadores. Así como Martín Anselmi rechazó Argentina y dirigiría a un equipo de México, ese mismo club también recuperaría a un jugador que estuvo allí en el pasado. Se trata de un futbolista que llegó a valer 300 millones de pesos mexicanos y hoy llegaría gratis a su viejo amor.

Con la salida confirmada de Esteban Solari, Pachuca tendría nuevo DT y también refuerzos. De acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo, Rodolfo Pizarro está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de los Tuzos. El futbolista que pasó por Mazatlán y FC Juárez llegaría como un intercambio beneficioso para todas las partes.

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Los detalles de la negociación de Rodolfo Pizarro y Pachuca

Según los distintos reportes trascendidos, el acuerdo entre clubes contempla un préstamo por un año con opción de compra para los Tuzos por Rodolfo Pizarro. El mediapunta de 32 años llegaría a Hidalgo y, como parte de la negociación, el joven Juan Sigala pasaría a los Bravos de Juárez, también cedido por una temporada.

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Aunque inicialmente se manejó la posibilidad de que Pedro Pedraza fuera incluido en la operación, las conversaciones avanzan para que únicamente Pizarro y Sigala formen parte del intercambio. La cesión de este último, considerado uno de los talentos más prometedores de la cantera hidalguense, habría sido determinante para lograr el intercambio.

Pachuca incorpora a un jugador que llegó a valer 300 millones de pesos

Resulta que Pachuca tendrá de nuevo a Pizarro, jugador de sus fuerzas básicas que se marchó en 2017 por 14.75 millones de euros hacia las Chivas de Guadalajara. También pasó por Rayados de Monterrey, Inter Miami, AEK Atenas y Mazatlán.

El mediocampista puede volver a Pachuca.|@rpizarrot

Las estadísticas de Rodolfo Pizarro en su primera etapa en Pachuca

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Rodolfo Pizarro en Pachuca durante su primera etapa fueron los siguientes:

Partidos jugados: 155

Encuentros como titular: 131

Goles convertidos: 10

Asistencias aportadas: 6

Tarjetas recibidas: 20 amarillas y 0 rojas

Títulos ganados: 1 (Liga MX Clausura 2016).