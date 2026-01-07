Los 4 futbolistas que no fueron campeones con Chivas y ahora se reencuentran en Toluca

Toluca tendrá en su plantel a 4 futbolistas que jugaron en Chivas, los cueles tienen algo en común y ello es que nunca salieron campeones. Pável Pérez fue el regalo de los Reyes Magos , pues fue presentado como refuerzo para el Clausura 2026, y se reúne con excompañeros.

Los Diablos Rojos contarán con el mediocampista, Jesús Ángulo, Antonio “Pollo” Briseño y Alexis Vega, siendo estos 3 últimos casos de éxitos, pues después de dejar al conjunto rojiblanco, se proclamaron bicampeones del futbol mexicano al vencer en penales a Tigres .

Alexis Vega conquistó 4 títulos en 2025 tras su regreso a Toluca, luego de jugar con Chivas durante 5 años|Alexis Vega

1. Alexis Vega

El capitán de los Diablos Rojos es un caso especial, pues es canterano del club, pero en 2019 fue fichado con Chivas. En el Guadalajara permaneció 5 años, en los que tuvo la oportunidad de conquistar un título, pero se quedó a la orilla al perder a final ante Tigres en el Clausura 2023.

2. Jesús Angulo

El “Canelo” inició su carrera en la Segunda División con Dorados de Sinaloa, después fue a Xolos y Necaxa, hasta que pasó a Chivas en 2020. En el conjunto rojiblanco permaneció 3 años, fue a León y recayó en Toluca, donde fue pieza fundamental en el bicampeonato.

3. Antonio Briseño

El “Pollo” estuvo en Chivas poco más de 5 años, hasta que a principios de 2025 pasó a Toluca, sin pensar que ese movimiento le cambiaría su carrera, pues en sus primeros 2 torneos se consagró bicampeón. Aunque es preciso mencionar que no es titular indiscutible como sus 2 compañeros.

¿El próximo caso de éxito tras dejar Chivas y llegar a Toluca?

4. Pável Pérez

El mediocampista es un futbolista formado en la cantera de Chivas, pero nunca ha dado ese gran salto para consolidarse en un referente. Por lo anterior, ha sido cedido al Toledo de España, Tepatitlán de la Liga de Expansión MX y a principios de 2025 fue vendido a Necaxa.

No obstante, Guadalajara se quedó con 50% de su carta, por lo que tuvo ingresos en la venta de Pérez al conjunto escarlata, donde ahora buscará replicar el caso de éxito de sus compañeros y consagrase campeón de la Liga BBVA MX.