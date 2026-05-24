Son mexicanos y representan a una gran DINASTÍA, pero están olvidados por la WWE

El roster de la WWE cuenta con decenas de luchadores de alta gama que, tristemente, no cuentan con demasiado tiempo en la televisión. Dos de ellos nacieron en la República Mexicana y, pese a formar parte de una gran dinastía, no han podido sobresalir en la empresa.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Conocidos como luchadores cumplidores tanto a ras de lona como en el juego aéreo, la realidad es que Los Garza han pasado desapercibidos en la WWE tanto en RAW como en Smackdown. Por tal motivo, algunos fanáticos consideran que lo mejor de ellos sería salir pronto de la empresa.

¿Por qué Los Garza han sido olvidados de la WWE?

En su momento, Ángel Garza llegó a recibir un sostén importante en la zona midcard de la WWE, sobre todo en NXT y Smackdown. La situación con Berto no fue la misma, aunque vale decir que también generó muchas reacciones positivas cada que se presentaba en el ring.

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A pesar de ello, entre los problemas creativos que la WWE ha mantenido desde hace unos años, así como la llegada de otros luchadores y el impacto que distintas superestrellas han tenido, la realidad es que los mexicanos dejaron de ser importantes desde su última aparición en Worlds Collide.

De hecho, su último gran momento fue cuando lograron el Título de Parejas de la AAA, mismos que perdieron hace algunos meses a manos de Psycho Clown y Pagano. A partir de ahí, los Garza no han tenido demasiados minutos en los programas de RAW y Smackdown hasta ahora.

¿Qué le espera a Los Garza en la WWE?

Una pequeña luz de esperanza puede llegar a la vida de Los Garza luego de llegar a RAW hace algunas ediciones, marca que aún cuenta con una división de parejas que espera mejorar con el paso de los meses. De ser así, tanto Berto como Ángel podrían tener nuevamente minutos en televisión.