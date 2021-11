Hijo del Vikingo ya conoce a sus rivales de Triplemanía Regia

El magno evento Triplemanía Regia está revelando detalles para la celebración de 4 de diciembre, en la que estará en disputa el megacampeonato y en donde El Hijo del Vikingo es el retador principal, aunque ya están asegurados tres estetas más.

En el Estadio Monterrey, se celebrará la segunda edición de la Triplemanía Regia que ha armado un gran cartel de inicio a fin, pero que se tuvo que modificar por la ausencia del considerado como mejor luchador del mundo Kenny Omega. Por lesiones y cirugía, el canadiense no se podrá presentar, por lo que AAA decidió dejar el cinturón vacante.

En la contienda principal de la noche, Kenny Omega lucharía ante El Hijo del Vikingo , que ante la ausencia de rival, fue elegido como el primer retador de un duelo que aún no conoce en cuanto a la modalidad, pero sí tres rivales de cuatro.

🔥 Es momento de anunciar a otro retador por el Megacampeonato AAA 💥@theBobbyFish desde @AEW llega a #LuchaLibreAAA



Grandes sorpresas nos trae #TriplemaniaRegia en el inicio de la gira #30AniversarioAAA



📅 4 diciembre |📍Palacio Sultan | 🎟 Boletos: https://t.co/yIFljcqDcE pic.twitter.com/98IVk6Y9C4 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) November 25, 2021

All Ellite Wrestling tendrá presencia en Triplemanía Regia

All Ellite Wrestling no podrá tener a Kenny Omega en el Palacio Sultán, pero sí a tres representantes de la marca que lucharán por el cetro ante El Hijo del Vikingo, aunque se podrían sumar otros luchadores.

Samuray del sol: El ex WWE y también ex AAA, regresa para aspirar al megacampeonato de la compañía mexicana. El de 35 años, oriundo de Chicago, en los Estados Unidos mostró un video en el que afirmaba que apuntaba alto por el cetro, luego de haber sumado mucha experiencia y regresar fortalecido.

Bobby Fish: El más reciente de los anunciados tiene bastante trayectoria en los Estados Unidos, especialmente en Ring of honor, New Japan Pro Wrestling, compañías independientes y estuvo en WWE desde el 2017 hasta este año, en el que ya se presentó en AEW. Esta oportunidad en AAA le ayudará a mostrarse en otro país en un duelo estelar que lo puede proyectar.

Jay Lethal: El estadounidense fue una de las grandes sorpresas, pues se sabe de sobra su calidad, los triunfos que ha conseguido y será un lujo verlo en acción el 4 de diciembre en Monterrey contendiendo por el megacampeonato.

Falta una sorpresa para esa importante contienda y se especula que podría ser uno de estos estetas: CM Punk, Adam Cole, Andrade, y Rush.

AAA

La cartelera de Triplemanía Regia del 4 de diciembre

Megacampeonato de AAA (vacante)

El Hijo del Vikingo vs. Samuray del Sol vs. Jay Lethal vs. Bobby Fish vs. un participante por anunciar

Campeonatos de Parejas de Lucha Libre AAA

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (actuales campeones) vs. Lucha Brothers (Pentagon Jr. y Fénix)

Lucha de parejas

Dragon Lee y Dralístico vs. Laredo Kid y una sorpresa

Combate de Tercias

La Empresa (Sam Adonis, Puma King y DMT Azul) vs. Psycho Circus (Monster Clown, Murder Clown y Dave the Clown)

Campeonato de Tríos de AAA (oportunidad para retar)

Nueva Generación Dinamita (El Cuatrero, Sansón y Forastero) vs. Los Vipers (Abismo Negro Jr., Psicosis y Arez) vs. Poder del Norte (Mocho Cota Jr., Tito Santana y Carta Brava Jr.)

Especial Marvel Lucha Libre

Leyenda Americana y Gran Mazo vs. Venenoide y Engaño

Combate inicial femenil

Faby Apache, Lady Shani y Sexy Star vs. Lady Maravilla, La Hiedra y Lady Flammer