Megacampeonato vacante: El Hijo del Vikingo va por él

El luchador El Hijo del VIkingo está ante la más grande oportunidad en su vida de levantar el máximo título de Lucha Libre AAA: el megacampeonato, aunque para ello, deberá enfrentarse ante uno o un grupo de contendientes al título que exigirán al límite al poblano.

En Triplemanía Regia del próximo 4 de diciembre, en el evento principal de la noche, estaba ubicada una contienda entre Kenny Omega y El Hijo del Vikingo, pero el canadiense ha quedado fuera de la celebración en el Estadio Monterrey, debido a lesiones que necesitan cirugía.

Ante esta incapacidad de Kenny Omega, AAA decidió que el cetro quedara vacante para que otras estrellas pudieran disputarlo, entendiendo que el megacampeonato estaría por un largo tiempo sin ser expuesto, por los meses de recuperación que Kenny Omega necesita.

Megacampeonato será disputado en Triplemanía Regia

Pero el hecho de que Kenny Omega no esté en Triplemanía Regia del 4 de diciembre, no significa que no esté en juego. AAA tendrá la faja máxima de la compañía y tendrá a El Hijo del Vikingo como el primer contendiente.

AAA definirá si elige a un rival para medirse ante Vikingo, si convoca a un grupo de luchadores en alguna modalidad para definir al nuevo megacampeón, o inclusive si hace una eliminatoria con exponentes que aspiren al título para después tener un mano a mano con El Hijo del Vikingo.

Por ahora el poblano es el único que tiene un lugar seguro para ganar este gran reconocimiento, que se uniría a grandes logros, como el campeonato de Lucha Capital conseguido en 2019 , el Rey de Reyes, Copa Antonio Peña en 2019 y los títulos de tercias con los Jinetes del Aire.

AAA

¿Quiénes podrían ser los otros retadores al megacampeonato?

AAA señaló que tendría anuncios sobre la lucha por el megacampeonato , aunque sin información oficial, se cree que entre los contendientes estén:

TE PODRÍA INTERESAR: LA PARK AMENAZA A CAÍN VELÁSQUEZ

-Psycho Clown: es la cara de AAA actualmente, con grandes triunfos en su carrera como la máscara de Dr. Wagner Jr. o la cabellera del Texano Jr. o Rey Escorpión. Nunca ha tenido en su cintura el megacampeonato y sería una buena oportunidad.

-Fénix: El hermano de Pentagón Jr. ya fue campeón, perdió el cetro hace dos años y es un serio contendiente de fama internacional.

-Pentagón Jr: Penta tiene todas las credenciales para aspirar al campeonato y podría serlo en breve por su calidad, experiencia y la fama internacional

-Andrade: el ex WWE es uno de los mejores luchadores y necesita un triunfo de este tipo para destacar aún más en los planos estelares. Su presencia, calidad y fama son dignas del megacampeonato.

-Laredo kid: Con una amplia trayectoria en AAA, de más de 15 años, Laredo Kid es uno de los mejores exponente, su calidad es irrefutable y ha aspirado por años a una victoria de este calibre.