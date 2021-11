¿Qué es la Triplemanía Regia y cuántas veces se ha realizado?

La Triplemanía es el máximo evento de Lucha Libre AAA, habiéndo 29 ediciones, más una celebración especial que surgió en 2019 con el nombre de Triplemanía Regia que verá en próximas días escribirse en un nuevo capítulo que promete escribir grandes historias.

Lucha Libre AAA en casi las tres décadas de existencia, ha tenido como uno de sus estandartes, la innovación por lo que se dieron a la tarea de trasladar el más grande evento de lucha libre a un escenario diferente como lo es el Estadio Monterrey, casa del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey.

Por todo México, AAA ha llevado sus eventos, motivo por el cual es conocida como ‘La caravana tres veces estelar’, sin embargo, el público del norte del país anhelaba tener a su alcance una función con amplios reflectores, motivando a la compañía con sede en la alcaldía de Coyoacán, a construir un proyecto serio con el nombre de Triplemanía, aliándose con visionarios de la región, dándole vida a Triplemanía Regia.

¿Qué pasó en Triplemanía Regia?

En la primera edición que se celebró el pasado 1 de diciembre, se agendaron 8 contiendas, destacando en el duelo estelar una jaula que vería caer una máscara o una cabellera. En la estructura de acero ingresaron Monsther Clown , Aero Star, Blue Demon Jr., El Texano Jr., Psycho Clown, Chessman , Rey Escorpión y Rey Wagner.

Al final, se quedó en un mano a mano Aero Star y Monsther Clown, quedando dentro del enjaulado el miembro de los Psycho Circus, perdiendo y dando a conocer la identidad de Rafael Ramírez Solorza, oriundo de Hidalgo.

Al final del duelo estelar, Psycho Clown y Murder Clown acompañaron a su amigo y camarada en el duro momento, y a su vez reiniciaron la facción de los Psycho Circus.

Las luchas de Triplemanía Regia 2

1.- Lucha por el Megacampeonato de AAA (vacante)

El Hijo del Vikingo vs Samuray del Sol vs Jay Lethal vs Bobby Fish vs. Bandido

2.- Campeonatos de Parejas Lucha Libre AAA

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (campeones actuales) vs. Lucha Brothers (Pentagon Jr. y Fénix)

3.- Lucha de parejas edición especial

Dragon Lee y Dralístico vs. Laredo Kid y un luchador sorpresa

4.- Combate de Tercias de alto poder

La Empresa (Sam Adonis, Puma King y DMT Azul) vs. Psycho Circus (Monster Clown, Murder Clown y Dave the Clown)

5.- Campeonato de Tríos de AAA (oportunidad para ser retadores)

Nueva Generación Dinamita (El Cuatrero, Sansón y Forastero) vs. Los Vipers (Abismo Negro Jr., Psicosis y Arez) vs. Poder del Norte (Mocho Cota Jr., Tito Santana y Carta Brava Jr.)

6.- Especial Marvel Lucha Libre

Leyenda Americana y Gran Mazo vs. Venenoide y Engaño

7.- Combate inicial de corte femenil

Faby Apache, Lady Shani y Sexy Star vs. Lady Maravilla, La Hiedra y Lady Flammer