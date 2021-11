TV Azteca transmitirá la Triplemanía Regia

El próximo sábado 4 de diciembre, TV Azteca Deportes transmitirá la Triplemanía Regia, el esperado evento de lucha libre que se desarrolla en el Estadio Monterrey y en donde conoceremos, entre otras cosas, al nuevo megacampeón.

Esta será la segunda edición de la Triplemanía en su versión ‘Regia’, que tendrá ocho contiendas que llaman poderosamente la atención por congregar a las grandes figuras de AAA y al talento del extranjero que enriquecen aún más la celebración.

En esta ocasión, podría cambiar de manos los campeonatos de parejas; ver una nueva versión como luchador del gran Caín Velásquez que se medirá ante LA Park y el duelo por el megacampeonato que tendrá a un nuevo rey.

La cartelera oficial de Triplemanía Regia

1.- Megacampeonato de AAA (vacante)

El Hijo del Vikingo vs. Samuray del Sol vs. Jay Lethal vs. Bobby Fish vs. un participante por anunciar

2.- Campeonatos de Parejas de Lucha Libre AAA

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (actuales campeones) vs. Lucha Brothers (Pentagon Jr. y Fénix)



3.- Lucha de parejas especial

Dragon Lee y Dralístico vs. Laredo Kid y una sorpresa

4.- Combate de Tercias de alto poder

La Empresa (Sam Adonis, Puma King y DMT Azul) vs. Psycho Circus (Monster Clown, Murder Clown y Dave the Clown)

5.- Campeonato de Tríos de AAA (oportunidad para ser retadores)

Nueva Generación Dinamita (El Cuatrero, Sansón y Forastero) vs. Los Vipers (Abismo Negro Jr., Psicosis y Arez) vs. Poder del Norte (Mocho Cota Jr., Tito Santana y Carta Brava Jr.)

6.- Especial Marvel Lucha Libre

Leyenda Americana y Gran Mazo vs. Venenoide y Engaño

7.- Combate inicial de corte femenil

Faby Apache, Lady Shani y Sexy Star vs. Lady Maravilla, La Hiedra y Lady Flammer

Lucha Azteca transmitirá la Triplemanía Regia

En esta nueva edición de la Triplemanía Regia , Lucha Azteca transmitirá el evento en vivo, por la señal de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Por redes sociales podrás conocer toda la información de las contiendas y de las estrellas que se presentarán en el encordado que se instalará en el terreno del Palacio Sultán.