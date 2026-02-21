Las luchas de máscara vs máscara que se han realizado en WWE

La rivalidad entre los llamados Americanos parece encaminada a un desenlace dramático: una posible lucha máscara contra máscara en WWE, en la que uno de los dos perdería la tapa. El conflicto comenzó en el Royal Rumble 2026, cuando El Grande Americano Original regresó para confrontar a quien actualmente porta el personaje, acusándolo de robo de identidad.

Desde entonces, el enfrentamiento ha escalado en Raw y otros escenarios, alimentando la expectativa de los aficionados. En la lucha libre, las batallas de máscara vs. máscara son consideradas el máximo duelo de honor.

Pero en WWE, este tipo de combate ha sido extremadamente raro. Ante la posibilidad de que la historia actual termine con alguien desenmascarado, vale la pena revisar qué antecedentes existen en la empresa estadounidense.

La única lucha máscara vs. máscara en WWE

Estrictamente hablando, WWE solo ha celebrado 1 lucha formal de máscara contra máscara. Ocurrió en 2011 y tuvo como protagonistas a dos mexicanos bajo el personaje de Sin Cara. Curiosamente, el combate también giraba en torno a una suplantación de identidad.

El 16 de octubre de 2011, durante la grabación de un episodio de SmackDown en Ciudad de México, Sin Cara Azul (interpretado por quien hoy es Místico en el CMLL) enfrentó a su contraparte. El ganador fue el llamado Sin Cara Azul y obligó a su rival a quitarse la máscara en el centro del ring.

Tras la derrota, el luchador desenmascarado adoptó el personaje de Hunico, marcando así un cambio definitivo en la narrativa. Ese combate sigue siendo hasta hoy el único antecedente directo de máscara vs máscara bajo el formato oficial de WWE.

Otras máscaras en juego: apuestas y desenlaces memorables en WWE

Aunque el reto de máscara contra máscara casi no se ha utilizado, WWE sí ha presentado luchas donde la incógnita estuvo en riesgo frente a rivales sin máscara. Uno de los casos más recordados fue en The Bash 2009: Rey Mysterio apostó su máscara frente a Chris Jericho, quien puso en juego el Campeonato Intercontinental. Mysterio salió victorioso y conservó su identidad.

En Over The Limit 2010, Rey Mysterio arriesgó su máscara nuevamente. Esta vez ante CM Punk, quien apostó su cabellera. Este último perdió y terminó adoptando un personaje también enmascarado por un tiempo.

Otro momento impactante ocurrió en 2003, cuando Kane perdió ante Triple H y se vio obligado a quitarse la máscara. Así fue como reveló su rostro por primera vez en televisión nacional dentro de WWE. Si bien no fue ante otro enmascarado, el impacto narrativo fue comparable al de una lucha de apuestas tradicional.

Cabe recordar que Rey Mysterio también perdió su máscara en 1999 ante Konnan. Pero ese combate tuvo lugar en WCW, no en WWE. Por eso no forma parte estricta del historial de la empresa de Stamford.