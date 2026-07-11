FOTOS: Así luce la ESPECTACULAR MANSIÓN de Rey Mysterio, figura de la WWE, en California

Rey Mysterio es, posiblemente, el luchador mexicano más importante y popular de todos los tiempos gracias a la historia que ha creado en los Estados Unidos, más precisamente en la WWE. Por tal motivo, también es considerada una leyenda del wrestling profesional.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Rey Mysterio, quien en WWE es un luchador de la zona midcard y en AAA es el Gerente General de la empresa, ostenta una mansión por demás espectacular en su natal California, misma que posee metros cuadrados sin igual y una vista espectacular. ¿Quieres conocer más sobre ella?

¿Cómo luce la mansión de Rey Mysterio, figura de la WWE?

La mansión de Rey Mysterio es, posiblemente, una de las más lujosas que existen en California toda vez que se ubica en Chula Vista, ciudad que se encuentra en el condado de San Diego. En esencia, la misma cuenta con una extensión de 400 metros cuadrados, lo cual habla de lo impactante que es.

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Esta mansión tiene varias habitaciones disponibles, así como un costo superior a los 25 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con El Heraldo Deportes. Además, cuenta con cinco cuartos personales, así como cinco baños completos para uso personal o, bien, para los invitados de la leyenda de la WWE.

Rey Mysterio cuenta con un enorme piano, así como una chimenea y un gran estacionamiento para guardar su colección de automóviles. Del mismo modo, suma un sinfín de closets para él y su esposa, por lo que, además, ambos pueden disfrutar de una enorme piscina después de un largo día de labores.

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¿Rey Mysterio se retirará pronto de la WWE?

Muchos expertos en la materia consideran que, con más de 50 años de edad, el retiro de Rey Mysterio del wrestling está cada vez más cerca. Ante ello, distintos insiders señalan que su pelea soñada sería precisamente ante Dominik para que sea él quien lo retire del profesionalismo.