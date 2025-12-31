Marcó goles en Champions League y ahora llega para recuperar su nivel en la Liga BBVA MX

Así como dos cracks de Argentina llegan a la Liga BBVA MX para reforzar a un equipo que quiere pelear en los puestos de arriba, ahora ese mismo club está en la búsqueda de un futbolista que supo marcar un gol en la UEFA Champions League. Por distintas razones, como las lesiones y el cambio de club, no pudo rendir, pero quiere recuperar su nivel en el Clausura 2026.

Recientemente se conoció el XI más valioso de la Liga MX tras el Apertura 2025 y este jugador, en caso de llegar al futbol mexicano, también estaría dentro de los más caros, puesto que tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, según Transfermarkt. Se trata nada menos que de Julián Carranza, el argentino que supo brillar al lado de Santiago Gimenez.

Julián Carranza jugó en el Feyenoord con Santi Gimenez|@carranzajuli21

Jugó con Santiago Gimenez y hoy llegaría a la Liga BBVA MX

Según César Luis Merlo, únicamente falta la firma para que se concrete el traspaso de Julián Carranza al Necaxa, equipo que se está reforzando de la mejor manera para el Clausura 2026. Cabe destacar que apenas hace un año y algunos meses estaba jugando en el Feyenoord al lado de Santi Gimenez, la estrella de México en el mundo.

TE PUEDE INTERESAR:



El delantero argentino de 25 años surgió en Banfield de su país. Luego pasó por la MLS (Inter Miami y Philadelphia Union), para más tarde arribar a Europa, precisamente a los Países Bajos con el Feyenoord. Más tarde fue enviado a préstamo al Leicester City pero sus lesiones no le permitieron jugar al 100%. Ahora podría recuperar su nivel en el equipo.

Cabe destacar que en su estadía en Feyenoord llegó a convertir un gol en la Champions League. Fue el 18 de febrero del 2025 frente al AC Milan, en un partido que terminó igualado 1-1.

Los números de Julián Carranza en su carrera

Según el sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de futbolistas, los números de Julián Carranza en su carrera son los siguientes: