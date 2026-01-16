Fue parte del Exatlón México; hoy está muy cerca de ganar la LMP con Mexicali

Una de las razones por las cuales el Exatlón México ha tenido un gran éxito al interior del país se debe a la cantidad de atletas que han formado parte del reality, así como la forma en cómo estos han logrado sobresalir en sus respectivos deportes una vez que estuvieron en las playas de República Dominicana.

Un ejemplo claro de lo anterior es Marco Jaime, quien llegó a formar parte del Draft del Exatlón México y que, ahora, ha llamado poderosamente la atención luego de estar cerca de llegar a la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) con su equipo, las Águilas de Mexicali.

¿Quién es Marco Jaime, miembro del Exatlón México que podría ganar la LMP?

Marco Jaime es un beisbolista profesional mexicano que, después de formar parte de los Cañeros de los Mochis, firmó con las Águilas de Mexicali en diciembre de este año. Dicho cambio fue bastante positivo en su carrera, pues en estos momentos se encuentra disputando las semifinales de la LMP con su nueva escuadra.

Cabe mencionar que el pelotero, antes de firmar con su nuevo club, tuvo un breve, pero destacado paso por el Exatlón México. Sin embargo, pese a los buenos momentos que tuvo en este reality, ahora compite a nivel profesional en la que es considerada la mejor liga de beisbol que hay en el país.

Jaime se destaca no solo por su experiencia, sino por la versatilidad defensiva que tiene gracias a su proceso como segunda y tercera base. Del mismo modo, cuenta con un bateo solvente que lo ha ayudado a ser un factor clave para su nueva escuadra, misma que busca ser la mejor de la LMP.

¿Por qué Marco Jaime salió del Exatlón México?

Los buenos momentos que tuvo en República Dominicana hicieron que Marco Jaime fuera buscado para estar en la temporada 2025 - 2026 del Exatlón México; sin embargo, debido a sus compromisos profesionales en la LMP tuvo que declinar la propuesta pese a asegurar su pase en el Draft que se llevó a cabo en marzo del año pasado.