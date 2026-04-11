Jugador de los Cowboys es arrestado en Texas por cargos de drogas

Un jugador de los Dallas Cowboys fue arrestado en Texas y enfrenta cargos relacionados con drogas, en un caso que ya empezó a generar ruido dentro de la NFL.

Se trata de Markquese Bell, safety del equipo, quien fue detenido el viernes por la policía de Prosper, en el condado de Collin. De acuerdo con los registros oficiales, el jugador fue acusado de posesión de una sustancia controlada, catalogada como delito grave, y de marihuana, considerada una falta menor en ese estado.

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El equipo ya está enterado de lo ocurrido, aunque por ahora ha optado por no fijar postura pública.

Cowboys safety Markquese Bell was arrested and charged with possession of a controlled substance and marijuana on Friday, according to Collin County jail records.



Story via @toddarcher:https://t.co/SdzbFw8oQ4 — Adam Schefter (@AdamSchefter) April 11, 2026

Markquese Bell enfrenta cargos por posesión de drogas en Texas

El caso no es menor. En Estados Unidos, la posesión de ciertas sustancias puede derivar en procesos penales más complejos, y en este caso específico el cargo principal está clasificado como delito grave. Eso abre la puerta a un procedimiento legal que podría extenderse en el tiempo.

Por parte del entorno del jugador, la postura es clara: dejar que el proceso siga su curso.

Su agente, Deiric Jackson, aseguró que Bell enfrentará la situación como cualquier otra persona, sin emitir más comentarios por ahora.

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La NFL podría intervenir tras el arresto

Más allá del tema legal, el caso también puede tener consecuencias deportivas.

La NFL cuenta con una política de conducta personal que permite sancionar a jugadores independientemente del resultado judicial. Es decir, aunque el proceso no haya concluido, la liga puede tomar decisiones en función de lo ocurrido.

Por ahora no hay una postura oficial, pero el antecedente existe.

El momento en el que llega el caso

Bell se encuentra en la segunda temporada de su contrato con Dallas, firmado por tres años.

En la campaña pasada tuvo participación limitada como titular, pero se mantuvo activo dentro de la rotación defensiva y en equipos especiales. Es un jugador que forma parte del plantel, aunque no es una de las figuras principales del equipo.

El arresto llega en un momento clave, con la preparación rumbo a la siguiente temporada en marcha.