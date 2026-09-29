¿Qué esconde realmente CRIMSON MOON? | AZE REVIEW

Crimson Moon llega con una combinación que en papel suena brutal: combate tipo Souls, estructura roguelite, fantasía oscura y cooperativo para jugar con un amigo. Y después de probarlo, tenemos que decirlo: hay mucho potencial aquí… pero también algunos demonios que este juego todavía tiene que exorcizar.

En Crimson Moon eres un Nefilim, un híbrido entre humano y ángel que forma parte de la Orden de la Luna Carmesí. Tu misión es recuperar Gildenarch, una ciudad completamente consumida por demonios, no-muertos, vampiros y criaturas conocidas como Hellgrowth.

El combate es rápido, pesado y bastante satisfactorio. Hay ataques cuerpo a cuerpo, poderes sobrenaturales, transformaciones angelicales y ejecuciones que hacen que enfrentarte a los enemigos se sienta brutal.

El problema es que después de varias horas, la variedad de builds y enemigos puede sentirse algo limitada, por lo que algunas partidas comienzan a sentirse familiares demasiado rápido.

Visualmente, Crimson Moon es probablemente uno de sus mayores aciertos.

La ciudad tiene una estética gótica espectacular: castillos destruidos, iglesias, sangre, demonios y una enorme cantidad de detalles que hacen que cada zona tenga personalidad. La dirección artística es de lo mejor del juego junto a su banda sonora llena de metal.

Es divertido, visualmente espectacular y, sobre todo, mucho más entretenido cuando lo juegas con un amigo.