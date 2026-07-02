Matías Almeyda busca a este crack de la MLS para Rayados de Monterrey

Con el Apertura 2026 cada vez más cerca, Rayados ya trabaja en nuevos refuerzos para el plantel de Matías Almeyda. La directiva del CF Monterrey puso la mira en una figura de la MLS y ya presentó una oferta formal para intentar cerrar el fichaje. El club regio busca fortalecer la media cancha con un jugador joven y con experiencia internacional.

El futbolista que interesa en Monterrey es Diego Luna, mediocampista de 22 años que pertenece al Real Salt Lake. Reportes recientes indican que La Pandilla ya negocia con el club estadounidense para concretar la transferencia. La primera propuesta fue rechazada, aunque la directiva albiazul prepara una nueva oferta para continuar con las conversaciones. En tanto, un ex Rayados se va a Argentina.

Almeyda no estaría contento con uno de sus delanteros en Monterrey|Crédito: @Rayados / X

Matías Almeyda quiere a Diego Luna, figura de la MLS, para Rayados

La llegada de Diego Luna es una petición dentro del proyecto encabezado por Matías Almeyda. Monterrey quiere al mexicoamericano. Además, cuenta con doble nacionalidad, por lo que no ocuparía plaza de extranjero dentro del plantel para el Apertura 2026.

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De acuerdo al reporte de César Luis Merlo, Rayados mantiene su interés pese a las complicaciones en la negociación. El contrato de Luna con el Real Salt Lake termina hasta finales de 2026 y su valor ronda los 8 millones de dólares. Hasta ahora no hay acuerdo de renovación con el conjunto de la MLS, situación que abre la puerta a una posible salida.

Diego Luna analiza llegar al futbol mexicano

En semanas recientes, Diego Luna habló sobre la posibilidad de jugar para la Selección Mexicana. El mediocampista fue considerado por Estados Unidos en distintos procesos, aunque quedó fuera de la lista final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aun así, ya disputó partidos oficiales con la selección estadounidense.

La plantilla de Rayados de Monterrey tiene un costo de 71.5 millones de euros|Rayados

Rayados suma movimientos rumbo al Apertura 2026

Desde la llegada de Matías Almeyda, Monterrey ya comenzó a mover el mercado. El club recuperó a César Garza, Esteban Andrada y César Ramos tras finalizar sus préstamos. Además, Diego Rossi tendría un acuerdo de palabra para convertirse en nuevo refuerzo albiazul. Rayados también reforzó su apuesta por jugadores provenientes de la MLS.

