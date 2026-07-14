Matías Almeyda quiere dar el golpe con Rayados y va por una figura de un club argentino

Rayados de Monterrey continúa trabajando para conformar una plantilla renovada, en la que Matías Almeyda pueda tener variantes y así aspirar al título del Apertura 2026. Es por ello que la directiva y el Pelado quieren dar el golpe y fichar a figura de un club argentino para conformar una delantera letal junto a Diego Rossi, quien recién fue presentado como refuerzo.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el conjunto regio y San Lorenzo mantienen negociaciones para llegar a un acuerdo por el delantero Alexis Cuello, quien es pretendido desde el mes de junio y tal parece que puede llegar a buen puerto el diálogo entre ambos clubes.

Alexis Cuello es el jugador de Rayados quiere a toda costa.|@cuello.alexis

"Rayados tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo. Hay charlas en la fase final para buscar llegar a un acuerdo entre los clubes", compartió el periodista argentino en sus redes sociales.

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¿Quién es el delantero que quieren fichar Almeyda y Rayados?

El futbolista de 26 años surgió de las Fuerzas Básicas de Racing, para después pasar al Almagro y finalmente consolidarse en San Lorenzo. En el último torneo, el delantero tuvo un buen rendimiento, pues marcó 6 goles y dio 5 asistencias en 25 partidos disputados.

Estos números no solo llamaron la atención de Rayados de Monterrey, sino de varios clubes como lo es Boca Juniors y algunas propuestas de Brasil y Europa. No obstante, parece que el equipo mexicano lleva cierta ventaja.

El precio del fruto del deseo de Rayados y Almeyda

Cuello vive su mejor momento futbolístico desde que debutó como profesional, pues de acuerdo a la plataforma Transfermarkt, el delantero tiene un precio de 5 millones de euros, valor en el mercado más alto hasta el momento y el cual puede ser la tarifa que pague el club mexicano en caso de ficharlo.