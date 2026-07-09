Matías Almeyda toma una decisión clave: este será el portero de Rayados en el Apertura 2026

Matías Almeyda y la directiva de Rayados trabajan para conformar una plantilla competitiva; prueba de ello es la llegada de Diego Rossi. A poco más de una semana de que arranque el Apertura 2026, el argentino ya tomó una decisión clave, pues eligió al que será el portero que defienda el arco de Monterrey en el próximo torneo.

Luis “Mochis” Cárdenas será el portero que arranque el torneo, de acuerdo con información que se dio en la RG La Deportiva. El mexicano será el encargado de defender el arco, pese a que Esteban Andrada, quien fue uno de los 2 refuerzos que el Pelado no esperaba, realizó la pretemporada como si fuera titular.

Luis Cárdenas será el portero que arranque el torneo.|Rayados

¿Por qué Almeyda se inclinó por Cárdenas?

Por el momento, Monterrey tiene 3 grandes arqueros que se pelean el puesto: “Mochis”, Andrada y Santiago Mele, quien fue mundialista con Uruguay, pero posiblemente se marche en el mercado de verano, ya que perdió la titularidad con el guardameta mexicano.

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Cárdenas iniciará la temporada como titular debido a que Esteban tiene una suspensión histórica, pues en su paso por la Segunda División de España le dieron 13 partidos por golpear a un rival. Es por ello que no puede tener minutos en ninguna liga del mundo hasta que cumpla con el castigo.

No obstante, esta es una gran oportunidad para el guardameta nacido en Sinaloa de mostrarse y llenarle el ojo a Almeyda, pues cabe recordar que el torneo pasado le ganó la partida a Mele.

El debut de Almeyda con Rayados

El entrenador argentino va invicto desde que asumió el banquillo de Rayados, pues hasta el momento el equipo suma 2 partidos amistosos, los cuales ha ganado. Pero la prueba de fuego y su gran debut será el sábado 18 de julio cuando reciba en casa a Santos Laguna, encuentro que se disputará a las 7 de la tarde.