Matías Almeyda y Rayados de Monterrey podrían perder a un mundialista: gigante argentino va por su fichaje

Matías Almeyda confirmó en recientes semanas que Rayados de Monterrey necesita e irá por refuerzos para el Apertura 2026, aunque no hizo hincapié sobre qué posición requiere para conformar una plantilla competitiva. Sin embargo, hoy podría perder a un mundialista, ya que un gigante argentino va por su fichaje.

De acuerdo con información del periodista argentino Matías Martínez, Independiente de Avellaneda prepara una oferta para pujar por el arquero Santiago Mele, quien fue mundialista con Uruguay, selección que fracasó al quedar eliminada en la fase de grupos de la justa veraniega.

Santiago Mele es del intrés de Independiente.|@santimele1

La intención del club es negociar un préstamo con Rayados, propuesta que podría aceptar Monterrey, ya que supuestamente el uruguayo no entra en planes del cuerpo técnico para el próximo torneo. Ello, en gran medida, a que al equipo regio regresó Esteban Andrada y cuenta con Luis Cárdenas, quien el torneo pasado le quitó la titularidad a Mele.

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Santiago Mele con Rayados de Monterrey

Santiago llegó como refuerzo bomba a Monterrey en verano de 2025, supuestamente para suplir a Andrada, quien fue pieza clave con el equipo en el Mundial de Clubes de ese año. No obstante, le dieron la oportunidad para ser el titular para el Apertura 2025.

Sin embargo, el guardameta de la Selección Uruguaya perdió el puesto con el mexicano “Mochis” para el Clausura 2026, lo que le pudo costar su convocatoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo en el que fungió como la tercera opción de Marcelo Bielsa.

Detalles de la salida de Mele al gigante argentino

Hasta el momento solo se sabe que al arquero de 28 años le interesa a Independiente, club que ofrecerá una propuesta de préstamo, por lo que al club argentino solo le restaría cubrir su salario. Cabe mencionar que el uruguayo tiene contrato vigente con Rayados hasta 2029.