Lionel Messi recibe estupenda mejora en el EA Sports FC 27; esta será su media

Estamos a poco más de un mes para que se haga el lanzamiento oficial de uno de los videojuegos más importantes del apartado deportivo en el año. El EA Sports FC 27 está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce interesante conocer más respecto a la participación de Lionel Messi en este título.

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Como sabes, Lionel Messi atraviesa por uno de los peores momentos a nivel familiar luego de la partida de su padre Jorge hace unos días; sin embargo, a nivel futbolístico el argentino ha recuperado la esencia luego de la gran participación que tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde firmó ocho goles y cuatro asistencias.

¿Cuál será la media de Lionel Messi en el EA Sports FC 27?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Lionel Messi tuvo una media de 86 puntos en el pasado juego de Electronic Arts, mismo que lo alejó de ser uno de los mejores jugadores del mundo tal y como había acostumbrado a la comunidad en los últimos 15 años.

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🚨 OFFICIAL MESSI CARD IN FC 27



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Sin embargo, la estupenda Copa Mundial de la FIFA 2026 que tuvo con Argentina, Selección que llegó a la gran final ante España, hizo que para esta edición del EA Sports FC 27 Lionel Messi se vuelva a considerar uno de los mejores del videojuego pese a jugar en la MLS.

Es así como Lionel Messi protagoniza una de las mejoras más interesantes en este EA Sports FC 27, videojuego que decidió otorgarle una media de 89 puntos; es decir, tres más de los que tuvo en la edición anterior, a pesar de que ya cuenta con 39 años de edad y juega para el Inter Miami.

¿Quién es el jugador con la mejor media del EA Sports FC 27?

Tal y como se esperaba, es Kylian Mbappé quien cuenta con la mejor media de este EA Sports FC 27 al contar con 91 puntos, misma cantidad que tiene Erling Haaland. En el tercer lugar se encuentra Rodri, último refuerzo de lujo del Barcelona, que tiene un promedio de 90 unidades.