Los memes destrozan a la Selección Mexicana tras caer ante Suecia

La Selección Mexicana sufrió un duro descalabro previo al Mundial de Qatar 2022, luego de caer 2-1 ante el conjunto de Suecia en el Estadio Montilivi de Girona durante su último encuentro de preparación y ante este resultado, los memes destrozaron al equipo dirigido por el Tata Martino.

Marcus Rohden abrió el marcador al minuto 54, mientras que Alexis Vega igualó el marcador seis minutos después. Sin embargo, Mattias Svanberg puspo el 2-0 definitivo al minuto 84 después de un balón parado desde el tiro de esquina.

Destacó la presencia de Raúl Jiménez, quien ingresó para la segunda mitad y tuvo sus primeros minutos con las Selección Mexicana en mucho tiempo, aunque también fue víctima de los memes.

Los mejores memes del partido Suecia vs México

Raúl Jiménez pidiéndole un centro a Lozano pic.twitter.com/L7JyYtivjO — Pepe (@abobarman) November 16, 2022

Alexis Vega y Raul Jiménez en los wolves:pic.twitter.com/hjBbI1rLd3 — Detek 🇲🇽 (6-2) (@Detek777) November 8, 2022

Alexis Vega? Mejor que Messi pic.twitter.com/A5ioJ18KBs — El gallito (@Elgalliiito) November 16, 2022

Alexis Vega? Mejor que Messi pic.twitter.com/A5ioJ18KBs — El gallito (@Elgalliiito) November 16, 2022

*Kimpembe anuncia que prefiere no ir al mundial con Francia porque sabe que no está al 100 y no podrá aportar lo necesario*



- Todos nosotros con Raúl Jiménez: pic.twitter.com/UKjrQLNq8q — NiñoPiñas 🍍 (@Kevincion_) November 15, 2022

Tendencias en redes sociales

En las redes sociales, Alexis Vega fue uno de los más ovacionados por su actuación coronada con el único gol de la Selección Mexicana.

Por otra parte, Raúl Jiménez también fue blanco de críticas por su desempeño durante el segundo tiempo, ya que apenas y pudo tocar el balón y tuvo pocas oportunidades dentro del área.

Jesús Gallardo, Luis Chávez, Héctor Herrera y Guillermo Ochoa también fueron de los nombres más mencionados entre las tendencias de las redes sociales.

La Selección Mexicana debutará en el Mundial de Qatar 2022 el próximo martes 22 de noviembre ante Polonia a las 10:00 horas, tiempo de México, después enfrentará a Argentina el sábado 26 a las 13:00 horas y cerrará la fase de Grupos de la Copa del Mundo ante Arabia Saudita el 30 a la misma hora.