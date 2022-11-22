Los memes no perdonaron a Messi y el debut de Argentina
Arabia Saudita sorprendió a la Selección de Argentina en su presentación en el Mundial de Qatar 2022, y le cortó una racha de 36 partidos sin perder
Argentina llegaba al Mundial de Qatar 2022 como una de las selecciones favoritas a levantar la Copa de la FIFA, y por ende a ganar el grupo C; sin embargo, el equipo de Arabia Saudita se plantó en encuentro con mucha personalidad y consiguió un histórico resultado en el Lusail Stadium.
Lionel Messi abrió el marcador desde el manchón penal, se convirtió en el quinto futbolista en conseguir gol en 4 mundiales diferentes, no obstante, no pudo evitar que su equipo fuera superado en la segunda parte, por lo que la afición tuvo mucha interacción en las redes sociales con los memes, que no perdonaron a la albiceleste.
El Costeño se sorprendió con Qatar | El Mundial de la Comedia
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Todos los memes del Argenrina vs Arabia en Qatar 2022
Los usuarios en redes hicieron notar los goles que les anularon en la primera mitad del partido, donde fueron declinados por posición adelantada en las tres ocasiones.
argentina: mete un gol— shintsky (@camy101_) November 22, 2022
el var: pic.twitter.com/SNv9aDRKew
Resumen del primer tiempo de Argentina pic.twitter.com/o7fgPtXtyf— Joel | 🇦🇷 (@blancojoel_) November 22, 2022
La afición mexicana preocupada por el resultado
Sabiendo que el segundo rival de la Selección de México es Argentina, la preocupación aumentó, aunque la presentación de Arabia Saudita fue redonda y genera la misma preocupación.
"Todo México viendo que va a estar más difícil ganarle a Arabia Saudita que a Argentina", publicó un usuario de Twitter.
Todo México viendo que va a estar más difícil ganarle a Arabia Saudita que a Argentina. pic.twitter.com/hb5zhoExMH— Compa Soto🍥 (@azulcremapower) November 22, 2022
La afición se acordó de Diego Armando Maradona para salvar a Argentina en el momento más oscuro en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Maradona llegando a ayudar a Argentina pic.twitter.com/1AwkO57mWY— The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) November 22, 2022
toda argentina si no llegamos a ganar el último mundial de Messi: pic.twitter.com/R0G2G7aXdT— 🍟bruneeeeeeee🍟 || allacces te odio (@brunequiereslep) November 22, 2022
La afición Argentina no daba crédito a la derrota de su selección en su presentación ante el equipo de Arabia.
Argentina perdiendo 2-1 con Arabia Saudita tras 75 minutos de partido: pic.twitter.com/ltTI1PUK1q— Simpsonito (@SoySimpsonito) November 22, 2022
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Así quedé después de gritar los 3 goles de Argentina y que fueran anulados— Neleya Skar (@NeleyaSkar) November 22, 2022
Me estas jodiendo!!! pic.twitter.com/KDnA7es9kv
argentina: *se acerca lo más mínimo al lado del rival*— Isa (@isanowtf) November 22, 2022
el var en cuestión: pic.twitter.com/5MydrzHdKO
No faltó quien se acordó de Lionel Messi en la derrota de Argentina 2-1.
Nuevo meme de Messi desbloqueado pic.twitter.com/MNN2CJbtgz— Naty🐔 (@youmeussegp) November 22, 2022
Los que le van a Messi en estos momentos 😂👌 pic.twitter.com/1UtFng743H— Ⓛⓐ Ⓑⓞⓝⓘⓣⓐ (@labonita_sv) November 22, 2022
Los partidos del grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022
Jornada 1:
- Argentina vs Arabia Saudita - martes 22 de noviembre, 04:00
- México vs Polonia - martes 22 de noviembre, 10:00
Jornada 2:
- Polonia vs Arabia Saudita - sábado 26 de noviembre, 07:00
- Argentina vs México - sábado 26 de noviembre, 13:00
Jornada 3:
- Polonia vs Argentina - miércoles 30 de noviembre, 13:00
- México vs Arabia Saudita - miércoles 30 de noviembre, 13:00
*Horarios en el centro de la República Mexicana