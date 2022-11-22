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Los memes no perdonaron a Messi y el debut de Argentina

Arabia Saudita sorprendió a la Selección de Argentina en su presentación en el Mundial de Qatar 2022, y le cortó una racha de 36 partidos sin perder

Partido: Argentina vs Arabia Saudita
|REUTERS

Escrito por: Jorge Zamora

Argentina llegaba al Mundial de Qatar 2022 como una de las selecciones favoritas a levantar la Copa de la FIFA, y por ende a ganar el grupo C; sin embargo, el equipo de Arabia Saudita se plantó en encuentro con mucha personalidad y consiguió un histórico resultado en el Lusail Stadium.

Lionel Messi abrió el marcador desde el manchón penal, se convirtió en el quinto futbolista en conseguir gol en 4 mundiales diferentes, no obstante, no pudo evitar que su equipo fuera superado en la segunda parte, por lo que la afición tuvo mucha interacción en las redes sociales con los memes, que no perdonaron a la albiceleste.

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Todos los memes del Argenrina vs Arabia en Qatar 2022

Los usuarios en redes hicieron notar los goles que les anularon en la primera mitad del partido, donde fueron declinados por posición adelantada en las tres ocasiones.

La afición mexicana preocupada por el resultado

Sabiendo que el segundo rival de la Selección de México es Argentina, la preocupación aumentó, aunque la presentación de Arabia Saudita fue redonda y genera la misma preocupación.

"Todo México viendo que va a estar más difícil ganarle a Arabia Saudita que a Argentina", publicó un usuario de Twitter.

La afición se acordó de Diego Armando Maradona para salvar a Argentina en el momento más oscuro en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La afición Argentina no daba crédito a la derrota de su selección en su presentación ante el equipo de Arabia.

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No faltó quien se acordó de Lionel Messi en la derrota de Argentina 2-1.

Los partidos del grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022

Jornada 1:

- Argentina vs Arabia Saudita - martes 22 de noviembre, 04:00

- México vs Polonia - martes 22 de noviembre, 10:00

Jornada 2:

- Polonia vs Arabia Saudita - sábado 26 de noviembre, 07:00

- Argentina vs México - sábado 26 de noviembre, 13:00

Jornada 3:

- Polonia vs Argentina - miércoles 30 de noviembre, 13:00

- México vs Arabia Saudita - miércoles 30 de noviembre, 13:00

*Horarios en el centro de la República Mexicana

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