Prensa Italiana destaca a Alexis Vega en Qatar 2022

La Selección Mexicana hizo su presentación en el Mundial de Qatar 2022 con un empate sin goles ante Polonia, Alexis Vega ha sido uno de los jugadores más determinantes del equipo azteca, pues suma 3 goles en sus últimso 5 duelos; ante su buena forma el diario italiano Libero Quotidiano se encargó de enlistar a los futbolistas que podrían brillar en la máxima fiesta del futbol.

El medio italiano realizó un análisis de los futbolistas con un perfil ‘desconocido’ o que militan en clubes sin tanto cartel internacional, y que podrían dar la gran sorpresa y brillar en Qatar 2022,

De acuerdo con el diario italiano Libero Quotidiano el delantero Alexis Vega se perfila a ser de los futbolistas que pueden brillar en el mundial de Qatar 2022.

“Alexis Vega, capaz de mandar en crisis a la defensa, sea que juegue por la izquierda, derecha o centro. Excelente regate, sabe proteger el balón y es difícil quitárselo”, escribió el diario italiano.

Alexis Vega fue de los futbolistas más destacados sobre el terreno de juego ante Polonia, y regaló una de las imágenes más emotivas del partido cuando de lloró al entonar el himmo nacional.

Más jugadores destacados según el diario

Dentro de la lista el portal europeo anunció nombres como: Moises Ramirez (22 años) de Ecuador; el serbio Strahinja Pavlovic (21 años); el portugués Antonio Silva; Fabian Rieder de Suiza (20) años; Lovro Majer de Croacia, Giovanni Reyna de Estados Unidos; el canadiense Ismael Koné o el japonés atacante Ritsu Doan.

Los partidos del grupo C en la Copa del Mundo de Qatar 2022

Jornada 2:

Polonia vs Arabia Saudita | Estadio Qatar Foundation, sábado 26 de noviembre | 07:00 am

Argentina vs México - | Estadio Lusail, sábado 26 de noviembre | 13:00 pm

Jornada 3:

Polonia vs Argentina | Estadio 971, miércoles 30 de noviembre | 13:00 pm

México vs Arabia Saudita | Estadio Lusail, miércoles 30 de noviembre | 13:00